Engelsiz yaşama en büyük adım

Konak Belediyesi’nin örnek bir proje olarak hayata geçirdiği “Engelsiz Yaşam Köyü” 2 yaşındaki Ege’nin hayatını değiştirdi. Merkezde fizyoterapi gören Down Sendromlu minik Ege, önce emeklemeyi sonra yürümeyi öğrendi

Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Hastanesi’nin arka tarafında, Alman Kulesi Evleri denilen bölgede kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü, engelleri ortadan kaldıracak ilk adımlarından birini 2 yaşındaki Ege’yle birlikte attı. On sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyü’ne gelen minik Ege, gördüğü fizyoterapi sayesinde önce emeklemeyi sonra da yürümeyi öğrendi.

O çok özel bir çocuk

Hayata özel bir çocuk olarak gözlerini açan Down Sendromlu Ege Şen’in hayatı, Konak Belediyesi’nin Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı’yla (EBKOV) birlikte kurduğu Engelsiz Yaşam Köyü’nde değişti. Annesinin yaklaşık on ay önce, on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyü’ne getirdiği Ege, yürümek bir yana emekleyemiyor, kalçasının üzerine oturarak ve sürünerek hareket ediyordu. Down Sendromlu bireylerin kas tonuslarının yumuşak ve eklemlerinin de gevşek olması nedeniyle, Ege’nin emeklemesi de yürümesi de gecikmişti.

İkinci ayında emekledi

Ege, Engelsiz Yaşam Köyü’nde, Uzman Terapist Seda Paskal’ın başlattığı fizyoterapi sayesinde vücudunu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi ve tedavinin ikinci ayında da emeklemeye başladı. Ege’nin fizyoterapisi, pandemi döneminde uzaktan sürdürüldü. Uzman Terapist Paskal, o dönemi şöyle anlatıyor:

“Araya pandemi süreci girdi ama biz irtibatı koparmadık. Annesiyle sürekli irtibat halindeydik. Ege’nin evdeki hareketlerini videolarla bize gönderdi, biz de buradan nasıl çalışması gerektiğini anlattık, videolar gönderdik. Sonra Ege tekrar buraya gelmeye başladı ve çalışmaları düzenli olarak sürdürdük.”

Sıra ileri düzeyde

Ve Minik Ege, özenle yürütülen fizyoterapi sayesinde, kısa bir süre içinde yürümeye de başladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un büyük önem verdiği, göreve gelir gelmez kurulması için talimat verdiği Engelsiz Yaşam Köyü de ilk ve en büyük adımlarından birini Ege’yle birlikte atmış oldu. Ege’nin ailesi de, merkezin çalışanları da büyük bir mutluluk yaşadı. Ege’nin gelişim sürecindeki adımların daha hızlanacağını söyleyen Paskal, şöyle konuşuyor: İşe emekleme çalışmalarıyla başladık, çünkü takıldığımız yer emeklemeydi. Yaklaşık iki ay sonra emekledi. Ege şimdi de yürümeye başladı. Bundan sonra ileri düzey beceriler çalışılacak. Merdiven çıkma, denge becerilerini geliştirme, çeviklik gibi ileri düzey becerilere odaklanacağız. n Tarık Bilgin

Çok duygulandım

Oğlunun emeklemesini ve ardından ilk adımlarını attığını gören Anne Emel Şen de çok mutlu: Her anne için çocuğunun ilk adımı attığını görmek çok önemlidir ama ben onun yürüdüğünü gördüğümde, bebeğim Down Sendromlu olduğu için, her annenin gösterdiğinden daha yoğun bir tepki verdim, çok duygulandım. Çünkü bu çocukların emeklemesi ya da yürümesi daha fazla emek gerektiren bir süreç. Her emeklediğini, yürüdüğünü gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Bu beni diğer annelerden çok daha fazla mutlu ediyor.”

Bize çok yardımcı oldular

Ankara’da yaşayan ve İzmir’e geldikten sonra iyi bir eğitim kurumu bulma konusunda sıkıntılar yaşadığını belirten Anne Şen, Engelsiz Yaşam Köyü yetkilileriyle irtibata geçtiğinde kendisine çok yardımcı olunduğunu da vurguladı. Şen, kurumun işleyişi hakkında yeterince bilgilendirildiğini ve hizmet sürecinden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.