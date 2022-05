Engelsizizmir Eğitim Merkezi’ne ailelerden tam not

Başkan Tunç Soyer’in "Başka Bir Engelli Politikası Mümkün" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Engelsizİzmir Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi ile engelli bireylerin ailelerinden tam not aldı. Balçova'daki Olimpiyat Köyü'nde hizmet veren merkezde İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerle ve aileleriyle omuz omuza vererek onların her anına destek oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi'yle engelli bireylerin ve ailelerinin hayatı kolaylaşıyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen merkez sayesinde engelli bireylerin ailelerine eğitim, bilgi, hizmet ve savunuculuk alanlarında bilgi aktarımı sağlanıyor. Merkezde aileye özel tasarlanmış eğitim programları ve atölyeler düzenleniyor. Engelli çocuklara ve gençlere yönelik iş koçluğu, mesleki eğitim ve istihdam çalışmaları yürütülüyor.

Destek önemli



Merkezin "Ebeveynler çocukların ilk ve en iyi öğretmenidir" düşüncesiyle açıldığını ifade eden Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nilay Seçkin Öner, "Biliyoruz ki engelli çocukların destek ihtiyaçları aile üzerine mali bir yük getirmekte. Bununla birlikte aileler yeterince desteklenmediği için çoğunlukla kendilerini sistem içinde kaybolmuş ve yalnız hissediyorlar. Çünkü yalnız ve kaybolmuş hissetmeleri sadece nasıl davranacaklarını bilmedikleri için değil desteklenmedikleri için" şeklinde konuştu.

Her bir engeli birlikte aşacağız

Nilay Seçkin Öner merkezdeki eğitimlerin ağırlıklı olarak ebeveynler için planlandığını ancak cinsellik eğitimi, destekli istihdam, zorbalıkla başa çıkma gibi engelli çocukların ve gençlerin kolaylıkla erişemedikleri hizmetleri de sunduklarının altını çizerek şöyle konuştu: "Deneyimli ebeveynleri, ebeveyn lideri olarak yetiştirip yeni tanı almış çocuğu olan ebeveynlerle bir araya getireceğimiz ebeveyn destek gruplarını şehrin her tarafına yaygınlaştırmak istiyoruz. Biz ilimizde yaşayan her bir ebeveyne şunu diyoruz, 'Çocuğunuzun sağlığında, gelişiminde, eğitiminde veya davranışlarında zorluklar ortaya çıktığında, biz varız. Yürüdüğünüz yol boyunca önünüze çıkacak her bir engeli birlikte aşacağız'."

Aileler danışmanlık hizmeti alırken çocuklar da uzmanlara emanet

Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Gurbet Anderiman ise ebeveynlerin eğitim merkezlerine geldiklerinde rahatça eğitim alması için danışmanlarla görüşebilmesi için çocuklarla eğitici aktiviteler yaptıklarını dile getirerek, “Çocuklarımızla boyamalar, legolar yapıyoruz. Birlikte eğlenceli vakit geçiriyoruz ve ailelerimizin hiçbir şekilde gözü arkada kalmıyor” dedi.

“Minnettarım”

12 yaşında özel öğrenme güçlüğü çeken kızı için Engelli Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Gülcan Yencilik, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik sunduğu hizmetlerden oldukça fayda gördüm. Gerçekten buna minnettarım. Benim kızım okuma yazma bilmiyordu İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde öğrendi sosyal çevresi genişledi. Şimdi ise eğitim sırası bizde" diye konuştu.

Doğru bilgiye buradan ulaşıyoruz

8 yaşındaki kas hastası oğlu için Ebeveyn Bilgi ve Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Hamide Arslan, "Bu yolda bizim sıkıntımız haklarımızı, nasıl davranacağımızı bilmememiz ve bu merkezde bize bunlar öğretilecek. En önemlisi de düzgün ve doğru bilgiye ulaşabileceğiz" dedi.

Otizm tanısına sahip bir oğlu olan Şerife Çetin Tulum ise şunları söyledi: "Otizme dair çok bir bilgim yok. Çevremden duyduğum araştırdığım bilgilerle çocuğumla ilgilenmeye çalışıyorum. Biz kendi imkanlarımızla ne yazık ki bazı hizmetlere ulaşamıyoruz. Çünkü çok fazla öğretmen demek çok fazla ücret demek. Devlet bize yardımcı olmuyor. Sadece rehabilitasyon merkezlerinden faydalanabiliyoruz. Çocuklar hep eksik kalıyor. Bu merkez bizim eksiklerimizi gidermek için kurulmuş. Engelli bireyleri sağlıklı bir biçimde yetiştirmeye hizmet ediyor."