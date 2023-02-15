Enkazdan çıkarılan yüzlerce can dostu, Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan farklı türlerde 521 hayvanı kurtardı. Tedavi ve bakımı yapılan, aralarında yaralıların da bulunduğu yaklaşık 400 hayvan, İzmir'deki çiftliğe getirildi.

Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın kurucusu Sibel Çakır, yıkıcı depremin ardından bölgeye gittiklerini, Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Çok sayıda hayvanı enkazdan canlı çıkardıklarını anlatan Çakır, "Toplam 35 kişilik bir ekiple bölgeye ulaştık. Ekibi ikiye bölüp, çalışmalara başladık. Canlı ya da ex olarak çıkardıklarımız oldu. Barınaktan 3 araba dolusu kedi, köpek çıkarttık. Enkaz altından çıkardıklarımız var. Duvar yıkılıp, altında kalan 100'den fazla tavuğumuz var. Keçi, koyun, eşek ve inekler var. Toplam sayı 521'e ulaşmış durumda. Bunlardan yaklaşık 400'ü, İzmir'deki çiftliğe ulaştı. Geri kalanları emniyetli yerlere aldık. Veteriner hekimlerimiz korunaklı alanda bakımlarını yapıyor. Yola çıkabilecek duruma geldiklerinde çiftliğe nakledilecekler" dedi.

'KAPILARIMIZ HERKESE AÇIK'

Kemalpaşa'daki çiftlikte mevcut alanı idareli kullanmaya çalıştıklarını belirten Sibel Çakır, yeni alanlar hazırlamak için desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Evde beslenen bazı hayvanların sahipleri ile kaldığını, yaralı olanların ise kendilerine emanet edildiğini söyleyen Çakır, "Sahipli olan hayvanları, aile ortamında ayrı bir bölümde tutuyoruz. Onlar bize emanet. Durumlarını düzelttikten sonra nakil ücretlerini de karşılayıp, evlerine teslim edeceğiz. Çiftlikte yeni alanlar da yapmamız gerekiyor. İnşaat malzemelerini temin etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan dostlarımızın bakımlarını sağlayıp, bir taraftan inşaat yapıyoruz. Bu yüzden destek bekliyoruz. Zaten gönüllü bir barınağız. Bizim nüfusumuz ve çeşidimiz kadar hiçbir yer de yok. Kapılarımız herkese açık. Herkes istediği zaman bu hayvanlarımızı gelip, görebilir. Bu hayvanlar, hepimizin hayvanları. Özellikle afet bölgelerinden gelenler, tüm ülkemizin hayvanları. Bu yükün altında ezilirsek başka kurtarmalara gidemeyebiliriz. Bu yüzden çok ciddi boyutlarda destek gerekiyor. Hayvanların temizliği ve bakımı için de fiziki destekler bekliyoruz" diye konuştu.