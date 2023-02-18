Enkazdan kurtarılan hayvanlar İzmir’e getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından deprem bölgesinde enkazdan kurtarılan ve sahipsiz kalan hayvanlar Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne getirildi. Veteriner hekimlerce tedavi altına alınan kedi, köpek ve kuşlar kısa sürede sağlığına kavuşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok alanda desteğe devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde 300 hayvanı enkazdan kurtardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerince Osmaniye ve Hatay’da enkazdan kurtarılan sahipsiz hayvanlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne getirildi.

300 hayvan kurtarıldı

Veterinerlik İşleri Şube Müdürü Umut Polat, ekiplerin yaklaşık 300 kedi ve köpeği enkazdan kurtardığını belirtti. Osmaniye’de 3 kedi, Hatay’da 9 köpek ve iki muhabbet kuşunun enkazdan çıkarıldıktan sonra sahiplerine ulaşılamadığı için İzmir’e getirildiğini söyleyen Umut Polat, “İzmir’e kedi köpek ve kanatlı hayvanlardan oluşan bir grup geldi. Bakımlarına başladık. Tedavilerini gerçekleştirdik. Sahipsiz bu canların travmalarını atlatması için çalışmalar yapacağız. Özellikle korkularını, tedirginliklerini gidermek için sosyalleşmelerini sağlayacağız. Bu canlılarımızın sahiplerine ulaşmaya çalışacağız. Ulaşmadıklarımızı burada misafir ederek sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çalışacağız” dedi.

Enkazdan kurtarılan muhabbet kuşuna Can, kanaryaya ise Umut ismini veren Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü çalışanları ofislerine aldıkları kuşlarla yakından ilgileniyor.

Mobil araçlarla hizmet

Umut Polat, depremin hemen ardından mobil hizmet aracıyla bölgeye gittiklerini de söyleyerek “Kısa bir süre sonra ikinci bir mobil aracını daha bölgeye gönderdik. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşayanların mağdur olmaması için köylülere besi yemi ulaştırdık. Yaklaşık 5 ton kedi ve köpek maması ile 25 ton besi yemi ile 25 balya yonca bölgeye gönderdik” dedi.