'EnTaksi' sayesinde unutulan eşyalar daha çabuk bulunuyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, 2020'nin başında hizmete sundukları dijital taksicilik sistemi "EnTaksi" ile taksilerde unutulan eşyaların kısa sürede sahiplerine ulaştırıldığını bildirdi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaptığı yazılı açıklamada, kent merkezinde hizmet veren 2 bin 823 takside her yıl binin üzerinde eşya unutulduğunu belirtti.

Köpeğini takside unutanlarla dahi karşılaştıklarını, en çok cep telefonu, çanta ve bebek arabası bulduklarını aktaran Anık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dijital taksicilik sistemi kayıtlarından kayıp eşyalara ve sahiplerine eskiye göre daha kısa sürede ulaşıyoruz. Hangi aracın, ne zaman ve hangi yöne yolcu taşıdığını teknolojik altyapımız sayesinde tespit ediyoruz. Düşürülen ve unutulan ne varsa hangi araçta olduğunu belirleyebiliyoruz. Çoğu zaman şoför arkadaşlarımız, yolculardan bildirim gelmeden bunları bulup bize iletiyor. Bu alanda daha önce de örnek başarıya sahiptik. Dijital taksicilik sistemine geçtikten sonra daha da iyi duruma geldik."