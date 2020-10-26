Entegre Et Tesisi açıldı

Seferihisar Ulamış’ta Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurduğu Entegre Et Tesisi kapılarını açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alınarak inşa edilen tesis, Yarımada’da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak

Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yüzde 50 oranında hibe alarak Seferihisar Ulamış’ta kurduğu Entegre Et Tesisi kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in de katılımıyla açılışı yapılan tesis, Yarımada’da hayvancılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Tesisin açılışında konuşan İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Neptün Soyer, ilk önce günde 1 adet büyükbaş veya 8 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmasının planlandığını, ancak bu kapasiteyi günde 8 büyükbaş ve 24 küçükbaşa çıkarttıklarını söyledi.

Üreticiler yararlanacak

Bu kapasitenin de zaman içinde arttırılabileceğini vurgulayan Soyer, “Bu proje Yarımada’nın kırsal kalkınmasında, hayvancılığın gelişmesinde önemli bir rol oynayacak. Sadece hayvanın etiyle değil aslında yan ürünleriyle de Yarımada kalkınacak. Burası Seferihisar’ın, Yarımada’nın tesisi olacak ve tam donanımla, en steril koşullarda kesim yapılacak. Yarımada’daki tüm hayvan üreticileri tesisten faydalanabilecek” dedi. Soyer, projede Seferihisar’ın üreticileri, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortakları, İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi bürokratlarının desteği olduğunu da vurgulayarak teşekkür etti. Konuşmasının ardından da Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen keçeden yapılmış nazar boncuklu nihaleleri misafirlere dağıttı.

İlgi büyüktü

Entegre Et Tesisi’nin açılışına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in eşi Fatma Yetişkin, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay ve Yıldız Devran, İzmir Köy Koop Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ortakları, bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçiler de katıldı.

Tam donanımlı tesis

“Seferihisar Hayvansal Ürün İşleme Paketleme ve Depolama Tesisi” adıyla 2017 yılının Nisan ayında hibe almaya hak kazanan projeyle Ulamış’ta tam donanıma sahip bir tesis kuruldu. Toplam bütçesi 1.363.885,56 TL olan proje kapsamında kurulan Entegre Et Tesisi, bir kesim ve paketleme tesisi olmakla beraber bünyesinde padoklar, sterilizasyon ünitesi, deri yüzme ünitesi, kesim ünitesi, sakatat odası, soğutma odaları, dinlenme/soyunma odaları ve bekçi kulübesi bulunduruyor.