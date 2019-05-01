Erhan Kılıç: Adil düzen için tek yürek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Buca'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Buca Belediyesi çalışanları Kasaplar Meydanı'ndan belediye binasına yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler, belediye önünde Başkan Erhan Kılıç'la birlikte halay çekti. Alanda konuşan Başkan Kılıç, "Adil ve eşit bir düzen için tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Buca Belediyesi işçileri geleneksel hale getirdikleri 1 Mayıs kutlamalarını bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan etkinlikler, Buca Kasaplar Meydanı'nda başladı, belediye hizmet binası önünde son buldu. Buca Belediyesi'nde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bünyesindeki Genel İş Sendikası'na bağlı yüzlerce belediye çalışanı, sabah saatlerinde bir araya geldi.

"Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın mücadelemiz", "Kurtuluş yok ya tek başına hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız", "Kıdeme uzanan eller kırılsın" sloganları ve Buca Belediye işçileri tarafından özel olarak tasarlanan dev 1 Mayıs pankartıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kasaplar Meydanı'ndan Buca Belediyesi önüne kadar sloganlar ve alkışlar eşliğinde süren yürüyüşe, Bucalılar araçlarından ve balkonlarından destek verdi.

Kol kola coşku

Belediye işçileri, belediye binası önünde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile bir araya geldi. Başkan Erhan Kılıç, davul zurna eşliğinde işçilerle halay çekti. Hep beraber birlik ve emek mesajları verildi.

1 Mayıs'ta mücadele ve birlik mesajı veren Başkan Kılıç, "Bugün 1 Mayıs; bugün toplumumuzun en yüce değeri olan emeğin bayramı, hakça paylaşımın bayramı. Gece gündüz demeden Buca'mızın daha güzel ve yaşanır bir kent olması için çalışan belediye işçilerimizle kol kola, omuz omuza 1 Mayıs'ı kutluyoruz. Tüm baskıcı, otoriter ve ayrıştırıcı politikalara karşı alanlarda inatla dayanışmayı savunuyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da adil ve eşit bir düzen için tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu.