Erhan Kılıç: Buca'yı CHP'nin yıkılmaz kalesi yapacağız

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ birlikte Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ı ziyaret etti.

Deniz Yücel, il ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı ziyarette, Kılıç'ı Buca'da gösterdiği başarı için tebrik ederek, "Örgütümüzün yoğun çalışmaları, sizin emeğiniz ve Buca seçmeninin CHP'ye sahip çıkması, zor olan bir seçimde bize başarıyı getirdi. Ben her şeyden önce sizi tebrik ediyorum. Belediye meclis üyeliğinden geldiniz. Birlikte görev yaptık. Bunun verdiği deneyimle önümüzdeki 5 yıllık süreçte Buca'ya çok değerli hizmetler vereceğinize inanıyorum. Bu yolda size ve seçilen meclis üyelerimize başarılar diliyorum" dedi.

CHP'yi iktidara taşıyacağız

İl ve ilçe örgütünün ziyareti için teşekkür eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca'da yapacakları hizmetlerde ilk etapta önceliği temizlik, trafik ve pazaryerlerine vereceklerini söyledi. Buca'yı CHP'nin yıkılmaz kalesi yapacaklarını vurgulayan Başkan Kılıç, "Yerel seçim sürecinde tüm örgütümüzle birlikte çok koordineli, senkronize çalışma yaparak Buca'da ciddi bir başarı elde ettik. Biz zaten başaracağımıza inanıyorduk. Buca'daki CHP bayrağını yere indirtmedik, devam ettirdik. Bundan sonra da amacımız, bu bayrağın Buca Belediyesi'nde dalgalanmaya devam etmesi olacak. Bunun için bize ne görev düşüyorsa yapacağız. Bizim işimiz, gücümüz Buca'ya hizmet! İl ve ilçe örgütümüzle sağladığımız koordinasyonu devam ettirerek, daha güzel, daha konforlu bir Buca ve İzmir yaratacağız. Ve sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını göreceğimiz o günlere hep beraber ulaşacağız. Bunun da yolu yerel yönetimlerden geçiyor. Bizim elde edeceğimiz her başarı genele yansıyacaktır. Biz yapacağımız hizmetlerle bunu göstereceğiz. İzmir gibi Buca'yı da CHP'nin yıkılmaz kalesi yapacağız" diye konuştu.