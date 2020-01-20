Erpulat'ın adı kız öğrenci yurdunda yaşayacak

Geçtiğimiz yaz geçirdiği kalp krizi sonucunda 27 yaşında hayata gözlerini yuman Derin Erpulat, Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi tarafından Türk Eğitim Vakfı Cumhuriyet Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Erpulat'ın adı kız öğrenci yurdunda yaşayacak
20 Ocak 2020 Pazartesi 13:35

Törende birçok öğrencinin eğitim hayatına ışık tutan Derin Erpulat'ın adını yaşatmak için yurtta bulunan çalışma odasına ismi verildi. Anma törenine Derin'in ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Törende konuşma yapan Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar, "Adı gibi Derin, nitelikli Cumhuriyet kızlarına ışık olacak, çağdaş eğitimli kızlarımızın kendisi gibi Derin gençler olarak yetişmesine vesile olacak. Huzur içinde uyu güzel kız" dedi

Bağışlarla oluşturuldu

Cenaze bağışları burs fonuna dönüştürülen Derin Erpulat'ın vefatının ardından yakın arkadaşları Denizcan Gümüş ve Caki Simrioğlu ile İzmir Amerikan Koleji öğrencisi Arda Kayra İstanbul Maratonu'nda Türk Eğitim Vakfı için koşmuş ve  bağış toplamıştı. Tüm bu bağışlarla oluşturulan burs fonu, birçok öğrenciye eğitim desteğine dönüştü.

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