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Erzurumlular Başkan Sandal’a meşaleli karşılama

Dayanışma Gecesi’nde buluşan Erzurum Tortumlular Derneği, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı bağrına bastı. Büyük coşku ve meşalelerle karşılanan Başkan Sandal, “Bayraklı küçük bir Anadolu gibi. Ülkemizin her yerinden yurttaşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu dayanışmamızı kimse bozamaz” dedi

Erzurumlular Başkan Sandal’a meşaleli karşılama
17 Kasım 2022 Perşembe 14:03

Bayraklı Havuz Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Dernek Başkanı Ekrem Petek, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 500 Erzurumlu vatandaş katıldı. Başkan Sandal’ı kapıda alkışlar ve meşalelerle karşılayan Erzurumlular renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte vatandaşlar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Dernek üyeleri ve yöneticileri Başkan Sandal’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KİMSE BU BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAK

Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı küçük bir Anadolu gibi. Ülkemizin her yerinden yurttaşımızla birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bu dayanışmamızı kimse bozamaz. Konu ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk olduğunda ülkemizin değerleri için bir araya gelmek ve kenetlenmekten daha kıymetli bir şey yok. Bayraklı’da bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bu coğrafyada yaşayan hiçbir yurttaşımızın ayrısı, gayrısı yok. Bu sofralarda bir araya gelmek, derdimizi, sıkıntımızı paylaşmak çok önemli. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara karşı bir arada duracağız, birlikte mücadele edeceğiz. Bu ülkede herkesin ihtiyacı olan ekmek varsa; bu ekmeği paylaşmak için omuz omuza vereceğiz. Bizim için ülkemizin her yeri birdir. Biz bu birliğimizi hiçbir koşulda bozmayacağız, kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz” dedi.

Etiketler; #bayraklı #Serdar Sandal
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