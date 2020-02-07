ESBAŞ, iki ödül birden aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB)'nın ortaklaşa düzenlediği Üye Ödüllendirme Töreninde, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.(ESBAŞ), 2018 yılındaki bina yatırımı ile EBSO'dan Birincilik Ödülü ve yüksek vergi beyanı ile de İZTO'dan Altın Madalya ödülü aldı.

Kaya Termal Otelde düzenlenen, 'Üye Ödüllendirme Töreni'ne Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir milletvekilleri, kentin meslek odalarından yönetici ve üyeler katıldı. Törende ESBAŞ'a, EBSO tarafından, '2018 Yılı Çok Amaçlı Bina İnşaatı Sanayii'nde Üretim Ve Yatırım Birincilik Ödülü' verildi. Ödülü, ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler'e İzmir Valisi Erol Ayyıldız takdim etti. ESBAŞ, aynı törendeki ikinci ödülünü ise, İZTO'dan aldı. İZTO, 2018 yılında yüksek ticari kazanç beyan ederek ülke ekonomisine yaptığı katkı ve başarılarından dolayı ESBAŞ'ı Altın Madalya ve 'Vergi Ödemede 2018 Başarı Madalyası' ile ödüllendirdi. Dr. Faruk Güler, İZTO'nun ödülünü ise TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı. Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim merkezi Ege Serbest Bölgesinin, ülke ekonomisine çok büyük katkılar sunduğunu belirten ESBAŞ CEO'su Dr. Faruk Güler, bu başarılarının ödüllendiriliyor olmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.