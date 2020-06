ESBAŞ yeni döneme hazır

Koronavirüs ile mücadele sürecini uyguladığı sıkı uygulama ve kontroller sayesinde sıfır vaka ile atlatan ESBAŞ, normalleşme sürecine de hazırlıklarını tamamlayarak girdi. 500 çalışanı ile 166 firmada 20 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesini kuran ve işleten ESBAŞ, tüm önlemleri tamamladı

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Sosyal mesafemize dikkat ederek, maskeli ve temizlik kurallarını sıkı sıkıya uygulayarak çalışacağız” dedi. Dr. Güler, korona virüs salgınına rağmen süreci Ege Serbest Bölgesinde hizmet götürdükleri tüm alanlardaki faaliyetlerini aksatmadan ve sorunsuz yürüttüklerini vurguladı. Korona virüs salgının kontrol altına alınmasıyla hayatın aşamalı olarak normale dönmeye başladığını ifade eden Güler, bu dönemde insan kaynaklarının planlanmasının daha da önem kazandığına işaret ederek, şu açıklamaları yaptı: “500 kişinin istihdam edildiği ESBAŞ’ta, 1 Haziran’dan itibaren, ofislerimizde çalışan yoğunluğunu yarı yarıya azaltarak, aşamalı olarak işyerine dönüşlere başladık. Birimlerimizin ve genel kullanım alanlarının dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Ege Serbest Bölgesinin geneline hizmet veren ESBAŞ Food Court, ESBAŞ Restoran ve ESBAŞ Kafeterya’da masa aralıkları, sıra mesafe aralığı, yiyeceklerin güvenliği ve servis güvenliği gibi tüm şartlar yönetmeliğe uygun hale getirildi. Tüm masalarda her müşteri kalktıktan sonra dezenfeksiyon işlemi yapılarak yeni müşterilerin oturacağı şekilde çalışma planı oluşturuldu.”

Örnek mücadele

Dr. Faruk Güler, Covid-19 virüsü pandemisinde, ESBAŞ’ta örnek mücadele yürüttüklerini ve 500 çalışanları arasında sıfır vaka ile en riskli dönemi başarıyla atlattıklarına dikkat çekti. Bu süreci Ege Serbest Bölgesinde de sağlıklı yürüttüklerini ifade eden Dr. Güler, “Ülke genelinde alınan önlemler paralelinde 20 bin 500 kişinin istihdam edildiği Ege Serbest Bölgesinde de virüsün yayılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik etkili önlemler alındı. Bölgede faaliyet gösteren bazı firmalar, sağlık konusunda hassasiyetleri olan personelin idari izine ayrılması, evden çalışmaya geçilmesi, izinlerin kullandırılması gibi bazı uygulamalarla önlemlerini aldı. Bizler de şirket bünyemizdeki kriz yönetim ekibimiz ile Ege Serbest Bölgesi genelinde sürecin sağlıklı yönetilmesi adına, Bölgemizdeki devlet birimleri ve faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile sürekli iletişim halinde çalıştık" dedi.

En iyi işveren seçildi

Dr. Faruk Güler, ESBAŞ’ın pandemi döneminde ‘Türkiye’nin En İşi İşvereni’ seçilerek moral bulduğunu belirterek sevinçlerini dile getirdi. Her yıl dünyadaki en mükemmel işverenleri seçen Great Place to Work (GPTW), 192 şirketten 101 binin üzerinde çalışana, şirketlerinden duydukları memnuniyeti sorarak yaptığı araştırma ve değerlendirmede, ‘çalışan odaklı yönetim anlayışı ile insani dokunuşu yüksek kurum kültürüne sahip görüldüğü için ESBAŞ’a, ‘500-2000 Çalışan Sayısı Kategorisinde ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni Ödülü’ ve ‘Sektöründe Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni Ödülü’nü verdiğini aktaran Güler, “30 yıldır yüksek bir inançla, her ne şart altında olursa olsun, kesintisiz olarak ESBAŞ değerlerini uygulamanın ödülünü almış olduk. Pandemi nedeniyle küresel ölçekteki firmaların bile çalışmalarını durdurduğu ve küçüldüğü bu günlerde bu ödülü almış olmaktan büyük gurur duyduk. Bu ödüller, şartlar zorlaştığında bile mükemmellik yolunda yeni bir adım atabilme kabiliyetine sahip olduğumuzun en güzel kanıtı olmuştur”.

Can dostlar unutulmadı

Dr. Güler, sokak hayvanlarının beslenmesinin daha da zorlaştığı pandemi döneminde ESBAŞ’ın, hayvan barınaklarına ve çiftliklere aksatmadan günlük yiyecek gönderdiğini vurguladı. Ege Serbest Bölgesindeki firmalara yemek üreten ESBAŞ Gıda İşletmelerinin, üretim tesisinde besinlerin işlenmesinden ortaya çıkan organik gıda ürünlerini ve firmalardan kalan fazla yemekleri sağlıklı şekilde muhafaza ederek, aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği Menderes ve Seferihisar’daki hayvan barınaklarında tutulan yaklaşık üç bin sokak hayvanının beslenmesi için gönderdiğini aktaran Güler, şunları söyledi: Bu yiyeceklerle ayrıca Sarnıç’ta bulunan özel bir hayvan çiftliğindeki 30 büyükbaş, 150 küçükbaş ve yüzlerce kümes hayvanı da besleniyor. Çevreyi koruma bilinciyle ‘Sıfır Atık Projesi’ni uyguluyoruz. Çevreyi korumaya çalıştığımız gibi, sosyal sorumluluk bilinciyle kentlerde insanların bakımına muhtaç hayvanları da koruyoruz. Böylece hayvan dostlarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlamış olmaktan dolayı önemli bir sosyal görevi yerine getirmiş olduğumuza inanıyoruz.