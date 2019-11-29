ESHOT, dileklerin yüzde 82'sini çözüyor

ESHOT çağrı merkezi yurttaşların isteklerine çözüm bulmak için çalışıyor.

Ayda ortalama 6 bin başvurunun alındığı ESHOT Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı bünyesindeki çağrı merkezinin, anında çözüm başarısı yüzde 82 olarak kayıtlara geçti. İnceleme, araştırma, planlama ve koordinasyon gerektiren başvurular ise 15 gün içinde yanıtlanıyor.

Kaliteli hizmet için

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, çağrı merkezinin İzmirlilerle doğrudan iletişim kurmak açısından çok önemli bir birim olduğunu dile getirerek, "Tüm birimler gibi bu birimin de hizmet kalitesini sürekli artırmak gerekliliğinin farkındayız, öyle de yapıyoruz. Çağrı merkezi personelimize etkin konuşma ve diksiyon, etkili iletişim, beden dili ve stres yönetimi konularında eğitimler aldırıyoruz. Vatandaş memnuniyetini mümkün olan en yüksek seviyeye getirmeyi hedefliyoruz" dedi. ESHOT Çağrı Merkezi'ne 320 0 320 numaralı telefon hattı, www.eshot.gov.tr internet adresi, e-posta ve sosyal medya üzerinden ulaşılabilir. ESHOT Çağrı Merkezi doğrudan kendisine yapılan başvurularla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi (HİM) tarafından yönlendirilen başvurularla da ilgileniyor.