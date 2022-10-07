ESHOT şoför adayları sıkı eğitimden geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi lastik tekerlekli toplu ulaşım hizmetlerinde konforu ve güvenliği daha da artırmak amacıyla Nitelikli Sürücü Yetiştirme Projesi’ni başlattı. Teorik ve pratik eğitimlerle sınavları içeren projede ilk grup, güvenli sürüş teknikleri eğitimine girmeye hak kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi “Nitelikli Sürücü Yetiştirme Projesini” hayata geçirdi. Lastik tekerlekli toplu ulaşımda konforlu ve güvenli yolculuk hizmetini daha da nitelikli hale getirmeyi amaçlayan proje, otobüs şoförü adaylarının üç aşamalı teorik ve pratik eğitimlerden geçmesini içeriyor. Proje ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ve İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülüyor. Mülakat ve teorik eğitim süreçlerini başarıyla geçen ilk grup şoför adayı, ESHOT bünyesinde güvenli sürüş teknikleri eğitimine alındı.



Önce eğitim sonra işbaşı



ESHOT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sevcan Tınaztepe, “Eğitim görme ve sınavlarda başarılı olma şartıyla istihdam sağlayarak hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Can taşıyan otobüs şoförlerimizi her zaman titizlikle seçtik. Üstelik şimdi çok daha kapsamlı bir eğitim programımız var” dedi.

Üç aşamalı eğitim modeli



Eğitim ve sınav süreçleri hakkında bilgi veren Tınaztepe, şöyle devam etti: “Şoför adayları üç aşamalı bir program izliyor. Önce İZELMAN’da kurulan komisyonda ön değerlendirmeye alınıyorlar. Belirlenen kriterlere uyanlar, Meslek Fabrikası’nda farkındalık eğitimlerine başlıyor. Buradaki sınavlarda başarılı olan adaylar ise ESHOT’un uluslararası standartlardaki eğitim parkurunda güvenli sürüş teknikleri eğitimine kabul ediliyor. Burada da hem teorik hem pratik eğitimler söz konusu… Sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaylar psikometrik değerlendirme testine giriyor. Tüm aşamaları geçen adaylar, İZELMAN bünyesindeki ‘aday şoför havuzu’na dahil ediliyor.”



Toplumsal dönüşüme de katkı



Projenin teorik eğitim aşaması hakkında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar bilgi verdi. Kaçar, “İlk etapta 150 kişilik bir gruba, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli farkındalığı, çocuk hakları, işaret dili, ayrımcılıkla mücadele, iletişim becerileri, stresle başa çıkabilme ve öfke kontrolü gibi temel konuları içeren ve toplam 60 saati bulan eğitimler verildi. Burada şoförlük becerilerinin yanında iletişimi güçlü, kriz anlarında sakin kalabilen, bilgili ve becerikli personeli istihdam etmeyi amaçlıyoruz. Böylece, karşılıklı saygı, sağduyu ve anlayış kültürünün hakim olduğu nitelikli hizmeti verebilmeyi ve toplumsal dönüşüme de katkı sağlamayı arzu ediyoruz” diye konuştu.



Trafiği okumayı öğreniyorlar



ESHOT Sürüş Teknikleri Eğitmeni Muaz Filibe ise sürücü adaylarına “defansif sürüş eğitimi” verdiklerini vurguladı. Bu eğitimin, trafiği okumayı ve olası riskleri önceden görerek sürüş yapmayı içerdiğini belirten Filibe, “Kaygan ve kuru zemin sürüş uygulamaları, kaza önleyici teknikler, bisiklet farkındalıkları, ayna ve direksiyon hakimiyeti gibi konularda adayları eğitiyor ve sınava tabi tutuyoruz” dedi.