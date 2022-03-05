ESHOT'un hizmet kalitesi İzmirlilere sorulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü yolcuların geri bildirim yapabilmelerini sağlayacak sistemi hayata geçirdi. Akıllı telefonları sayesinde 10 soruluk Yolcu Memnuniyeti Anketi’ne katılacak vatandaşlar, şoför ve araç hakkındaki değerlendirmelerini ve önerilerini anında iletebilecek. Tüm bildirimlerin gereği hızla yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırma yolunda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yolculardan anında geri bildirim alınabilmesi ve sorunların hızlı çözümü amacıyla “Yolcu Memnuniyeti Anketi” devreye alındı. Yolcular, sadece 10 sorudan oluşan anketi, akıllı telefonlarıyla okutacakları karekod sayesinde doldurabilecek.

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, hizmet kalitesini sürekli artırma ve bunu sürdürülebilir kılma yolunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Her gün 1700’den fazla otobüsün, 363 hatta hizmet verdiğini kaydeden Bey, bu anketin, sorunların anlık tespitine ve hızlı çözümüne önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yolcular fahri denetçi olacak



Yeni uygulamayla birlikte, otobüsleri kullanan her İzmirlinin, adeta birer “fahri denetçi” olacağını vurgulayan Bey, şu bilgileri verdi: “Tüm otobüslerimiz için ayrı ayrı karekod etiketler hazırlanıyor. Bunlar, plakalara tanımlı olacak. Akıllı telefonlara okutulduğunda, ekrana 10 soruluk bir anket gelecek. Yolcular, hangi otobüste ise o aracı ve kullanan şoförü anında değerlendirebilecek. Sistem, araç plakasını ve şoförün ismini bize otomatik olarak bildirecek. Böylece, hat ve otobüs bazında sorunların anında tespitini ve hızla çözümünü sağlayabileceğiz. Vatandaşlarımıza da ESHOT Çağrı Merkezi’miz aracılığıyla dönüş yapacağız.”

400 otobüste devreye girdi



Plakalara ve duraklara özel karekod etiketleri ESHOT atölyelerinde hazırlanıyor ve tek tek otobüslere uygulanıyor. Her otobüste, koltuk yanlarındaki camlarda, kapılarda ve ortak alanlarda karekodlar görülebilecek. Halen 400 otobüste devreye giren anket, mart ayı sonuna dek tüm otobüslerde aktif olacak.

Duraklarda da doldurulabilecek



ESHOT Yolcu Memnuniyeti Anketi, kapalı ve raket duraklarda da doldurulabilecek. İzmirliler, durak numaralarına entegre edilen karekod etiketlerini akıllı telefonları ile okutarak ankete katılabilecek. Sistem, duraktan geçen otobüs hatlarını ve yaklaşan otobüs bilgilerini de gösterecek. Kapalı ve raket duraklara karekod etiketleri, otobüslerin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak.

ESHOT Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan anket, katılımın ve yanıtlamanın hızla ve kolayca yapılabilmesi için basit şekilde oluşturuldu.