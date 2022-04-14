ESHOT’un 2021 faaliyetlerine onay

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci oturumunda, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2021 Faaliyet Raporu da değerlendirildi. Ülke genelinde ekonomik sıkıntılara ve özellikle akaryakıt maliyetlerindeki yüksek artışlara rağmen temel hizmetlerini sürdüren ve geliştiren ESHOT’un 2021 faaliyetleri, oy çokluğuyla onaylandı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dün akşam yapılan Nisan ayı ikinci oturumunda ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 Faaliyet Raporu da değerlendirildi. Oylanarak kabul edilen raporda kurumun, 2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere yönelik çalışmalar yaptığı vurgulandı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı tasarruf tedbirlerine uyulduğu, kamu kaynaklarının, mali saydamlık esaslarına uygun, etkili, verimli ve ekonomik kullanıldığı belirtildi.

Mart 2019’dan bu yana devam eden koronavirüs salgını, bunun yarattığı biniş ve hasılat kayıpları, giderek ağırlaşan ekonomik tablo, döviz kurlarında yaşanan istikrarsızlık, enflasyon ve en önemlisi de son dönemdeki akaryakıt zamlarının; motorinden yedek parçaya, servis ve bakım ihtiyaçlarından personele tüm maliyetleri iki kattan fazla artırmasına rağmen, ESHOT’un, temel hizmetlerini başarıyla gerçekleştirdiği kaydedildi. 2019 ve 2020 yıllarında, 364’ü tek seferde olmak üzere toplam 435 yerli otobüs alımı yapan ESHOT’un, 2021’de 22 midibüsü daha filosuna kattığına ve filo yaş ortalamasını 5,4’e düşürdüğüne de dikkat çekildi. Yine geçen yıl 23 yeni hattın da hizmete açıldığı belirtildi.

Ücretsiz ve indirimli hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan 2019’dan bu yana uyguladığı yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmetine katkı verilmesinin yanında; iki yıldan fazladır sağlık çalışanlarının ücretsiz taşındığı; pandeminin en yoğun döneminde sağlıkçılara özel planlanan 13 hatta ücretsiz servis hizmeti verildiği; kolluk güçleri, gaziler, şehit yakınları, engelliler ve refakatçileri ile 65 yaş üstü yurttaşların ücretsiz taşındığı, öğrenci, öğretmen ve 60 yaş gruplarına indirimli hizmet verildiği; bayramlarda ve bazı özel günlerde Büyükşehir Meclisi kararlarıyla tüm tarifelerde binişlerin ücretsiz ya da yüzde 50 indirimli uygulandığı hatırlatıldı.

114 milyon TL’lik akaryakıt tasarrufu



Yeni alınan otobüsler sayesinde yaklaşık yüzde 10’luk (yaklaşık 6 milyon litre) akaryakıt tasarrufu sağlandığı, güncel veriler ışığında, tasarruf bedelinin 114 milyon TL’yi geçtiği belirtildi. Atölye faaliyetleri kapsamında yapılan periyodik yenileme ve bakım faaliyetleri sonucunda arıza oranının yüzde 1,6 düşürüldüğü; Mart 2022 itibariyle de toplam 426 otobüsün fabrika çıkışlı gibi yenilendiği ve İzmirlilerin hizmetine sunulduğu kaydedildi.

Konuşmaların ardından ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla onaylandı. Raporda, beş amaç için belirlenen 71 performans göstergesi yer aldı. Bunlardan 11’inin yüzde 100’ün üzerinde, 34’ünün ise yüzde 100 gerçekleştiği kaydedildi. Diğer faaliyetlerin ise pandemi kaynaklı gelir kaybı, döviz kurlarındaki istikrarsızlık, tasarruf tedbirleri gibi nedenlerle yüzde 99 ile 59 arasında değişen oranlarda gerçekleştiği ifade edildi. 2021 yılı gider bütçesinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği dahil 1 milyar 945 milyon 725 bin TL; buna karşılık gelir bütçesinin ise 1 milyar 349 milyon 260 bin TL olduğu görüldü.