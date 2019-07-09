ESİAD’dan AB Proje Pazarı etkinliği

ESİAD bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen, ‘İzmir’de Sivil Toplum Kuruluşları Proje Pazarı’, İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi

Projelerini tanıtmak üzere İzmir’de AB fonlarından hibe almış olan 15 kurumun davetli olduğu Proje Pazarı etkinliğinde, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri’nin açılış konuşmasının ardından proje tanıtımları ve net working faaliyetleri gerçekleştirildi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ESİAD olarak Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci ile ilgili toplumumuzda farkındalık yaratılması konusunda çalıştıklarını belirterek, bu anlayışla 1996 yılından beri AB Türkiye Delegasyonu ile işbirliği halinde İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ege Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik potansiyeline dikkat çeken ESİAD Başkanı Sivri, ‘’Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (InstrumentforPre-accession Assistance - IPA) ile, Türkiye’nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamaktadır. Bu fonların amacı, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulmasıdır. Böylelikle Türkiye, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmaktadır” diye konuştu.

Rota Ege Bölgesi

Bu kapsamda ESİAD olarak “Daha Güçlü Bir Sivil Toplum için Rota Ege Bölgesi” adını taşıyan ve Nisan ayında başlayan projenin 15 ay süreceğini söyleyen Sivri, projenin hedef kitlesinin Ege bölgesindeki çeşitli STK’lar ve ilgili kamu kurumu temsilcileri olduğunu vurguladı. Doğru yatırımlar, destekler ve güçlü bir sivil toplumla güçleneceğini söyleyen Sivri, “İnancımız AB desteği ile çeşitli alanlarda projeler yürüten kurumlar ve projeler arasındaki bugün gerçekleştireceğimiz bilgi paylaşımı ve işbirliğinin ise bu süreci besleyeceği yönündedir‘’ dedi.

Bugün bu etkinlikle bölgemizde yürümekte olan AB projelerimizi tanıma fırsatı bulacağımızı ifade eden Sivri, sözlerini şöyle tamamladı:

“Proje sahiplerinin birbirleriyle tanışarak fikir alış verişinde bulunmaları ve etkinliğimizin güzel işbirliklerine imkan sağlamasını umuyorum. Bugün bizlerle olan STK’ların değerli yöneticilerine ve AB projesi yürütmekte olan STK başkanlarımız ve temsilcilerimize ve tüm değerli konuklara tekrar hoş geldiniz diyorum”

Açılış konuşmalarının ardından AB’den destek almış STK’lar kurdukları stantlarla projeleri hakkında konuklara bilgilendirmeler yaptı.



