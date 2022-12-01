Eşine kadın doktorun bakmasını isteyen koca, erkek doktorun burnunu kırdı!

İzmir'de eşini kadın doğum hastanesine götüren M.A.K., eşi A.K.'ye kadın doktorun bakmasını istedi. Bunun üzerine doğum asistanı Furkan Balcı ile tartışan koca, Balcı'nın burnunu kırdı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nın muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyürken M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı. Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.