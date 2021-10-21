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Eşini 104 yerinden bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde, dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp, 104 yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Feyzo Duran (25) hakkında ‘tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıl kadar hapsi istendi. İddianamede, Feyzo Duran'ın yaraladığı Aysel Perkgün'ün başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi

Eşini 104 yerinden bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu
21 Ekim 2021 Perşembe 09:56

Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.

Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu

104 BIÇAK DARBESİNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darbettiğine yer verildi. Duran’ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün’ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.

Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin 'kasten yaralama' suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca bıçaklama #karısını bıçakladı #104 yerinden bıçaklanan
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