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Eşini 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü, 18 yıl hapis cezası aldı

İzmir'de 3 yıl önce boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı (25) konuşmak için çağırdığı dönercide, barışma teklifini kabul etmeyince 38 yerinden bıçaklayarak yaralayan Burak Kıncı'ya (28) verilen 18 yıl hapis cezası Yargıtay'da onandı

Eşini 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü, 18 yıl hapis cezası aldı
26 Nisan 2023 Çarşamba 17:19

Olay, 3 Kasım 2020'de meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan i Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifine olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Burak Kıncı, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Soruşturmanın ardından Burak Kıncı hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, Aycan Kıncı'dan “Henüz dönmek için erken” cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen yıl 12 Ekim'de Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF ONADI, DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Kıncı'ya verilen 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığını ve hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.

KARARLARDA HUKUKA AYKIRILIK YOK

Sanık Kıncı'nın avukatları istinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine dosyayı bu kez Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, verilen kararda suç vasfı yönünden, tasarlama, ceza miktarı iye haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığına kanaat getirdi. Ceza Dairesi, sanığın, Kıncı'yı 38 yerinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına, öldürme kararını önceden verdiğine, bu kararı verdikten sonra aradan soğukkanlılığa kavuşacak kadar makul bir süre geçmesine rağmen öldürme kararında sebat ettiğine vurgu yaptı. Tüm bu gerekçelerle temyiz başvurusunu reddeden Ceza Dairesi, Kıncı'ya verilen 18 yıl hapis cezası kararını onadı.

'HAKLI MÜCADELEMİZİ BİTİRDİK'

Kararı değerlendiren Aycan'ın avukatlarından Elif Büşra Berber, "Yerel mahkeme ve istinaf tarafından verilen karar Yargıtay tarafından da uygun bulunmuştur. Sanığın, müvekkile karşı olan eylemi eşi kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmiş ve alt sınırdan uzaklaştırılarak 18 yıl hapis cezasına hükmedilmiştir. Cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi sevindiricidir. Sanığın tüm kurgulamaları yargı sürecinde dikkate alınmamış olup haklı mücadelemizi bitirmiş bulunmaktayız" dedi.

Avukat İslam Gezer ise "Aycan kardeşimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin haklı gururu içerisinde olup yargılama başladığında dile getirdiğimiz gibi hiçbir kadının yalnız yürümesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #anne #eş #hapis cezası
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