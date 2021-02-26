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Eşini öldürdü, kendini böyle savundu: Kıskanmak suç ise ben suçluyum!

İzmir'de telefonda oyun oynayan eşi Sibel Akçalı'yı (50), başka bir erkekle mesajlaştığı düşüncesiyle bıçaklayıp öldüren Kenan Akçalı (52) indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Akçalı, son savunmasında, "Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum" dedi

Eşini öldürdü, kendini böyle savundu: Kıskanmak suç ise ben suçluyum!
26 Şubat 2021 Cuma 15:21

Olay, 25 Nisan 2019'da, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1419 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. Emekli işçi Kenan Akçalı, tartıştığı eşi Sibel Akçal'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Çiftin evde bulunan kızları G.A.’nın çığlıklarını duyan bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Kenan Akçalı'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan çiftin kızı G.A., babasının, telefonla oyun oynayan annesini, başka bir erkekle mesajlaştığını zannedip bıçakladığını anlattı.

Sevk edildiği adliyede tutuklanan koca hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı.

‘AMACIM KIZIMI KORKUTMAKTI EŞİMİ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ’

İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Kenan Akçalı, SEGBİS ile katıldı. Duruşmada son savunması sorulan Kenan Akçalı, "Ben bilerek kimseye, hiçbir canlıya zarar vermem. Bu benim yapıma uygun değil. Eşimi çok seviyorum. Son nefesime kadar da çok seveceğim. İnsanın eşini sevmesi, kıskanması suç ise ben suç işliyorum. Eşime tek tokat atmış biri değilim. Olay günü eşime mesaj geldi. Bunun üzerine tartıştık. Kızım, telefonu alarak kırdı ve odasına girip, kapıyı kilitledi. Sinirlenip, bıçağı aldım. Benim amacım kızımı, korkutmaktı. Eşimin ailesinden af diliyorum. Ben masumum" dedi.

MAHKEME SUÇTA İNDİRİM YAPMADI

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Akçalı’ya indirim uygulamadan 'kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası verdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #sibel akçalı cinayeti
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