Eşini vuran sanık çok pişman olmuş

Karabağlar'da, eşi Manolya Akman'ı (30) pompalı tüfekle yaralayıp, sol bacağının kesilmesine neden olan Onur Akman'ın (26) yargılanmasına başlandı. Sanık Akman, ilk duruşmada çok pişman olduğunu, büyük hata yaptığını söyledi.

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında Karabağlar'daki Salih Omurtak Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Manolya Akman, geçtiğimiz yıl Mart ayında Onur Akman ile evlendi. 1.5 aylık evliliğinin ardından Onur Akman, askerlik için Diyarbakır'a giderken, Manolya Akman ise iddiaya göre kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Akman, 2018'in Kasım ayında eşine, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Eşi ise 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak, erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'ı telefonla arayıp, 'Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız' diyerek, yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. İkinci kez bir araya gelen çift yine sorun yaşamaya başladı. Bir ayın sonunda Manolya Akman, yine şiddet görmeye başladı. Çift, geçtiğimiz Mayıs ayında tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Onur Akman, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfek ile Manolya Akman'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi. Olay sonrası yakalanıp tutuklanan Onur Akman hakkında ise İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İlk duruşma yapıldı

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Onur Akman, eşi Manolya Akman, tarafların avukatları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ile İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Merkezi'nden avukatlar katıldı. Tutuklu sanık Onur Akman, aralarında yaş farkı olmasına ve ailelerin uygun görmemesine rağmen evlendiği eşinin, sosyal medyadan amcası ile görüştüğünü öğrenince aralarının bozulduğunu iddia etti. Eşiyle birden fazla kez çocuk aldırması nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını ileri süren Akman, çok pişman olduğunu, büyük hata yaptığını söyledi. Eşinden kendisini affetmesini de isteyen Akman, geçmiş olsun dileğinde de bulundu.

Şikâyetçi olduğunu söyledi

Bacağını kaybeden Manolya Akman ise eşini hiçbir zaman aldatmadığını, kendi rızası ile düşük yapmadığını söyledi. Eşinin 'Muğla'ya gideceğiz' diyerek eşyalarını alma bahanesiyle kendisini eve götürdüğünü anlattı. Eşinin kendisinden, içinde silahın bulunduğu çantayı istediğini anlatan genç kadın, "Bana ateş edeceği aklıma bile gelmedi. Boynuma doğru tüfeği doğrulttuğunda tetiğe bastı ancak ateş almadı. Silahın boş olduğunu düşünüp 'şeytan doldurur' dedim. 'Şeytan doldurur ha' diyerek iki kez öldürme kastı ile ateş etti. Şuurumu kaybeder gibi olduğumda dışarı çıktı. Sesler üzerine komşular geldi, hastanede bulunduğum aşamada da tehditlere maruz kaldım, tedavim sonucunda sol ayağım dizimden itibaren kesildi" diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ise sanığın eylemin yaralama değil, kasten öldürmeye teşebbüs olduğunu belirterek, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hakim, dosyanın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.

'Ölmek istemiyorum' demişti

Bugüne kadar 10 ameliyat geçiren, annesi ve kız kardeşiyle birlikte İzmir'den ayrılıp Muğla'ya yerleşen Manolya Akman, yaşadığı korku dolu anları, kısa süre önce anlatarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadına şiddeti kınıyorum. Çok acı günler geçiriyorum. Artık bu olayların sona ermesini istiyorum. Daha fazla kadının ölmesine dayanamıyorum. Hastane sürecinde olduğu gibi şu anda bile şikayetimden vazgeçmem için tehdit alıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; Ölmek istemiyorum. Bacağımı kaybettim ama canım tehlikede. Artık özgürce yaşamak istiyorum." Akman, sonunun, Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde vahşice öldürülen Emine Bulut gibi olmasını istemediğini de söylemişti.