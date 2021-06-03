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Eski Başbakan'a 430 sayfa mektup yazmıştı. Balık avlarken öldü!

İzmir'in Balçova ilçesinde, emekli kaptan Ünal Benlialper (64), zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde boğuldu. Polis hakları konusunda sık sık yazılar yazan Benlialper'in, 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na polis memurlarının sorunlarını dile getiren 430 sayfa ve 136 metrelik mektup yazdığı öğrenildi

Eski Başbakan'a 430 sayfa mektup yazmıştı. Balık avlarken öldü!
03 Haziran 2021 Perşembe 08:43

Olay, dün saat 17.00 saatlerinde İnciraltı mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde dalgıç kıyafetli birinin hareketsiz olarak durduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce karaya çıkarılan kişinin yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Zıpkınla balık tutmak üzere denize girip boğulduğu üzerinde durulan kişinin, kimlik tespitinde Ünal Benlialper isimli kişi olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ESKİ BAŞBAKANA REKOR MEKTUP

Boğularak yaşamını yitiren ve emekli kaptan olduğu öğrenilen Benlialper'in polis hakları konusunda sık sık yazılar yazdığı, 2015 yılında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’na polis memurlarının sorunlarını dile getirmek amacıyla 430 sayfa ve 136 metrelik mektup yazıp, başbakanlık ofisine teslim ettiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra 7 Temmuz 2013 tarihinde Çeşme’de intihar eden polis memuru Erol Benzer’in cenaze töreninde Benlialper’in Emniyet- Sen adına açıklama yaptığı da öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ünal benlialper #ölüm
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