Eski Çiğli Belediye Başkanı Dr. Galip Öztürk hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Öztürk'ün cenazesi Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de sosyal hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Dava ve yol arkadaşımız Çiğli Belediyesi eski Başkanı Galip Öztürk’ün vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi. 1947 yılında Bulgaristan'da doğan Dr. Galip Öztürk, 1992 yılı 2 Kasım ara yerel seçimlerinde Çiğli Belediye Başkanı seçilerek iki dönem başkanlık yaptı.