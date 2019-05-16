Eski dekan ve eşi için 15'er yıl hapis istendi

İzmir'de, FETÖ/PDY davasında yargılanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ve eşi Gülhan Tekinay hakkında mütalaa veren savcı, sanıkların 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Darbe girişiminin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'İKÇÜ'deki yapılanma'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, memuriyetten çıkarılan eski dekan Prof. Dr. Ahmet Adem Tekinay ile eşi İKÇÜ eski şube müdürü Gülhan Tekinay, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sanıklardan Ahmet Adem Tekinay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi Gülhan Tekinay ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanan sanıklardan Ahmet Adem Tekinay, yargılama sırasında tahliye edildi.

Duruşma ertelendi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanıklar ve avukatı katıldı. Duruşmada ifade veren tanıklardan H.K., Gülhan Tekinay'ın, örgütün düzenlediği organizasyonlardan olan Türkçe Olimpiyatları'na otobüslerle öğrenci götürülmesine yardımcı olduğunu duyduğunu söyledi. Diğer tanık M.A.L. ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından üniversitede oluşturulan komisyonunda görev yaptığını, Ahmet Adem Tekinay'ın İngiltere'de eğitim gördüğü sırada örgüte ait evlerde kaldığını profesör arkadaşından duyduğunu anlattı. Tanık ifadelerinin ardından esasa yönelik mütalaa veren duruşma savcısı, 2 sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, ayrıca Ahmet Adem Tekinay'ın 'etkin pişmanlık'tan yararlanmak için verdiği bilgilerin yeterli olmadığını belirtti. Sanıklar ve avukatları, esasa yönelik mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise bu talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.