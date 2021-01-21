Eski eşinin kapısına dayanmıştı, ölü bulundu

İzmir'de Oğuzhan K. geçtiğimiz günlerde eşiyle barışmak istediğini söyleyerek iki kere intihar girişiminde bulunmuştu. Oğuzhan K., dün evinde ölü bulundu

Çiğli Balatçık Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan K.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Oğuzhan K.'nın evine giden polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Polisler, Oğuzhan K.'yı hareketsiz bir şekilde evinin yatak odasında yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemeler ölüm nedenini intihar olarak gösteriyor. Evde inceleme yapan polisler çok sayıda intihar mektubu buldu. Oğuzhan K.'nın cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Oğuzhan K., geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. İki kere üst üste eski eşinin kapısının önüne dayan Oğuzhan K., araç içinde intihara kalkışmış, polisler tarafından ikna edilmişti.

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