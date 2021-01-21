O DAVADA YENİ GELİŞME
O DAVADA YENİ GELİŞME
0
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
ACI BİBER ÖMRÜ UZATIYOR
0
ÇOCUĞUNUZ TIRNAKLARINI YİYORSA...
ÇOCUĞUNUZ TIRNAKLARINI YİYORSA...
0
ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
ÜNLÜ OYUNCU KAZA YAPTI
0

Eski eşinin kapısına dayanmıştı, ölü bulundu

İzmir'de Oğuzhan K. geçtiğimiz günlerde eşiyle barışmak istediğini söyleyerek iki kere intihar girişiminde bulunmuştu. Oğuzhan K., dün evinde ölü bulundu

Eski eşinin kapısına dayanmıştı, ölü bulundu
21 Ocak 2021 Perşembe 09:07

Çiğli Balatçık Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan K.'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Oğuzhan K.'nın evine giden polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Polisler, Oğuzhan K.'yı hareketsiz bir şekilde evinin yatak odasında yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemeler ölüm nedenini intihar olarak gösteriyor. Evde inceleme yapan polisler çok sayıda intihar mektubu buldu. Oğuzhan K.'nın cesedi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


EŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Oğuzhan K., geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. İki kere üst üste eski eşinin kapısının önüne dayan Oğuzhan K., araç içinde intihara kalkışmış, polisler tarafından ikna edilmişti.

İLGİLİ HABERLER


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #intihar #eski koca ölüm
Önceki Haber
İzmir'de yine deprem!
Sonraki Haber
İzmir'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.