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Eski koca, iki gün sonra aynı şeyi yaptı

İki gün önce eşinin kapısına dayanan ve sonrasında otomobilinde intihara kalkışan eski koca Oğuzhan K., yine aynı şeyi yaptı

Eski koca, iki gün sonra aynı şeyi yaptı
12 Ocak 2021 Salı 10:25

İki gün önce eski eşinin Çiğli Egekent'teki evinin kapısına dayanan 29 yaşındaki Oğuzhan K., dün saat 21.45 sıralarında yine eski eşinin evinin önüne gitti. Eşiyle barışmak istediğini iddia eden Oğuzhan K.'ye eşi kapıyı açmadı ve durumu KADES üzerinden polise bildirdi

Bunun üzerine Oğuzhan K., iki gün önce yaptığı gibi yine otomobiline bindi ve gaz kullanarak intihar etmeye kalkıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Oğuzhan K.'yi otomobilden inmesi için ikna etmeye çalıştı. Eski koca ikna olmayarak otomobilinden çıkmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri olası bir patlama için güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kontrollü bir şekilde otomobile yaklaşarak aracın camını kırdı.

Oğuzhan K., etkisiz hale getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Eski kocanın otomobili de çekici yardımı ile evin önünden çekildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #eski koca #intihar girişimi #kades
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