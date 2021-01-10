Eski koca kapıya dayandı, gergin anlar yaşattı

İzmir Çiğli'de eski eşinin evine giden Oğuzhan K., durumun polise bildirilmesiyle otomobiliyle kaçtı. Polisin kovalamaya başladığı Oğuzhan K., intihara kalkıştı

Çiğli Egekent Mahallesi'deki olay dün saat 22.30 civarında meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan K., barışmak için eski eşinin yaşadığı eve gitti. Kapıda eski eşini gören kadın ise Kadın Acil Destek Uygulamasını kullanarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis kadının evine geldi. Polisi gören eski koca, otomobiliyle kaçmaya başladı. Bir sürü kovalamaca yaşanırken, Oğuzhan K., daha sonra otomobilini kenara çekti ve aracın kapısını kilitleyerek araçtan çıkmadı.

Oğuzhan K., eşiyle barışmak istediğini iddia ederek polislere de gazla intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede patlama ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerine Oğuzhan K.'nin eski eşi de geldi. Çiğli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, kadının telefonu üzerinden Oğuzhan K. ile iletişim kurdu ve onu intihardan vazgeçirmek için ikna etti. Daha sonra araçtan çıkan eski koca, gazdan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan K.'nin daha önce de eski eşiyle barışma girişiminde bulunduğu ve intihara kalkıştığı öğrenildi.