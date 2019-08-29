Eski muhtar intihar etti

Tire'de, eski muhtar Mehmet Ali K. (59), evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple asarak, yaşamına son verdi.

Eski muhtar intihar etti
29 Ağustos 2019 Perşembe 13:19

Tire'nin kırsal Alaylı Mahallesi'nin eski muhtarı, evli ve 2 çocuk babası olan çiftçi Mehmet Ali K., evinin bahçesindeki ağaca kendisini iple astı. Mehmet Ali K.'nin ağaçta asılı olduğunu görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali K.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali K.'nin bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken, jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.


 


 

Önceki Haber
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış mitingi
Sonraki Haber
Selçuk'ta "üreteciler, aracılar ve ihracatçılar" bir araya geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.