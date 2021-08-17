Eski sevgilisinin evini yakınca mahalleli saldırdı!

İzmir'de S.G. tartıştığı eski sevgilisinin evini ateşe verdi. Evde bulunan 16 yaşındaki R.B. çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, olay yerine geri dönen S.G.'ye mahalleli saldırdı

Olay dün saat 23.00 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.G. bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.B.'nin evine gitti. Konuşmak istediğini söyleyen S.G. reddedilince E.B. ile tartışmaya başladı. Daha sonra S.G. olay yerinden ayrılırken E.B. de komşusuna gitti. S.G. daha sonra yeniden E.B.'nin 4. katta bulunan evine gitti. Kapının açık olmasını fırsat bilen S.G. evde 16 yaşındaki R.B. varken evi ateşe verdi. S.G. olay yerinden kaçarken, yangını fark eden mahalleli ise evde bulunan R.B.'yi kurtardıktan sonra olayı itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ZOR KURTARILDI

Bu sırada evi yakan S.G. yeniden olay yerine geldi. S.G.'yi gören mahalle sakinleri ona saldırdı.. Mahalle sakinleri tarafından darp edilmek istenen S.G., polis ekipleri tarafından kurtarılarak polis merkezine götürüldü. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar tarafından daireden çıkartılan R.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.