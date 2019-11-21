'Eskinin güzelliği' felsefesi ödül getirdi

İEÜ öğrencisi Hilal Karakaş'ın, eskinin güzelliğini' esas alan 'Wabi-Sabi' adlı Japon felsefesinden esinlendiği tasarımı, Denizli İhracatçılar Birliği'nin yarışmasında ödül kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Hilal Karakaş, Denizli İhracatçılar Birliği'nin bu yıl 7'nci kez düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görüldü. 'Eskinin güzelliğini' esas alan 'Wabi-Sabi' adlı Japon felsefesinden esinlenerek, doğal kumaşlarla hazırladığı tasarımlarıyla başarıya ulaşan Karakaş, "Türkiye genelinde 210 kişinin başvurduğu, böylesine nitelikli bir yarışmada ödül almak, beni çok mutlu etti. Moda alanında çalışmaya, yeni projeler geliştirmeye devam edeceğim" dedi.

Doğal kumaşlardan

Çocukluğundan beri resme özel ilgisi olan ve modaya yönelik eğitim almak isteyen Hilal Karakaş, 2016 yılında İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nü yüzde 100 bursla kazandı. Başarısını üniversite hayatında da sürdüren Karakaş, akademisyenlerin de yönlendirmesiyle kendisini sürekli geliştirdi. Modayı yakından takip eden ve farklı tasarımlar üzerine yoğunlaşan Karakaş, Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması için de üç ay boyunca aralıksız çalıştı. Finalde, doğal ve keten kumaşlardan hazırladığı tasarımlarıyla büyük beğeni toplayan Karakaş, jüri özel ödülünü kazandı.

210 yarışmacı başvurdu

Emeğinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Karakaş, kariyerini moda alanında sürdürmek istediğini dile getirdi. Karakaş, "Küçükken de duygularımı resimlerle ifade ederdim. Sanata çocukluğumdan beri ilgimin olduğunu söyleyebilirim. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması için ilk olarak internet üzerinden başvuru yaptım. 210 kişinin başvurduğu yarışmada önce son 20'ye kaldım. Ardından da Denizli'deki mülakata çağrıldım. Mülakat sırasında, neden böyle bir koleksiyon seçtiğime ilişkin detaylı sorular yönetildi. Mülakatı geçmeyi başaran 10 kişiden biri oldum ve finale kaldım. Yarışmada da başarıya ulaşarak, hedefimi yakaladım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bugünlere gelmemi sağlayan, benden desteğini hiç esirgemeyen tüm akademisyenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bizi gururlandırıyor

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ise, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu, tasarımları ve projeleriyle fark yaratacak isimleri yetiştirmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda yapılan yarışmalarda da öne çıkıyor. Ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil ediyor. İnanıyorum ki, bundan sonra da mevcut başarı hikayelerine yenilerini eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.



