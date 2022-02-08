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Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz

Esnaf Başkan Sandal'a dert yandı: Siftah yapmadan günü kapatıyoruz
08 Şubat 2022 Salı 13:26

Bayraklı’nın en işlek merkezlerinden Haşim İşcan Caddesi’nde esnaf turu yapan Belediye Başkanı Serdar Sandal, dükkan sahiplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı. Başkan Sandal “Siftah yapmadan günü kapatan esnafımız var. Son zamların ardından yara çok derinleşti. Esnafımızın köklü çözümlere ihtiyacı var” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin her sokağında sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine Haşim İşcan Caddesi’nde devam etti. Geziye katılan belediye bürokratları cadde üzerindeki eksikleri tespit etti, devam eden çalışmalar vatandaşlarla paylaşıldı. İşletme sahipleri, enflasyona bağlı artış gösteren hayat pahalılığından yakındı, bazı günler siftah bile yapmadan günü kapattıklarını belirtti. Vatandaşlarla sohbet eden, esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, yapılan son zamların esnafın belini büktüğünü söyledi.

“SİFTAH YAPMADAN GÜNÜ KAPATAN VAR”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İlçemizin her sokağında esnaf turlarımıza devam ediyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Haşim İşcan Caddesi’nin daha modern bir cazibe merkezi haline gelmesi için sürdürdüğümüz çalışmaları paylaştık. Görüyoruz ki her geçen gün artan hayat pahalılığı en çok esnafımızı vurmuş. Yaralar derin. Siftah yapmadan günü kapatan işletmecilerimiz var. Pandemi sürecinde esnafımıza vergi konusunda destek olduk. Farklı iş kollarında alışveriş kartları dağıttık, nakdi yardımlarda bulunduk. Ancak devlet eliyle daha büyük organizasyonlar yapılması lazım, esnafa can suyu lazım, yoksa kepenkler kapanacak” dedi.

Etiketler; #başkan sandal #bayraklı #Bayraklı Belediye Başkanı
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