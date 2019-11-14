Esnaf dostu masa

Konak Belediyesi Esnaf Masası kurdu, başkanlığına da İzmir'in tanınmış bir esnafı getirildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, ekibiyle teşekkür ziyaretine gitti, "Esnafımızın sesi burada artık daha gür çıkıyor" dedi.

İzmir'de esnafın yoğun olarak bulunduğu Konak'ta ilçe belediyesi örnek bir adım attı, Esnaf Masası kurdu. Belediye ile esnaf arasında köprü görevi görecek birimin başkanlığına da İzmir'in tanınmış esnaflarından Konak Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Kılıç getirildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte teşekkür ziyaretine gitti. Anık, çok sayıda üyelerinin olduğu Konak'ta esnafın sesinin artık daha gür çıktığını söyledi, "İsteklerimizi ve şikayetlerimizi daha hızlı çözüme kavuşturabileceğiz. Daha önce Narlıdere Belediyesi'nin başlattığı esnaf dostu bu uygulamayı Konak'a taşıyan Belediye Başkanı Sayın Abdül Batur'a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Masanın 2 yanını da biliyor

Konak Belediyesi Esnaf Masası Başkanı Doğan Kılıç da hem esnafın hem de belediyenin ortak temsilcisi olduğunu dile getirdi. Kılıç, "Masanın iki tarafını da yakından bilen biriyim. Esnaf arkadaşlarıma yardımcı olmak için görev başındayız. Bizi yalnız bırakmayıp cesaretlendiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sayın Celil Anık ile yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



