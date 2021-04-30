Esnaf haksız rekabete karşı

İzmir’de ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat, halı, giyecek satışı yapan esnaf ve tacirler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerde kendi sektörlerine ilişkin ürünlerin satılması halinde haksız rekabet olacağını belirtiyor. Sektör temsilcileri, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan bu dönemde marketlerin gıda ve hijyen ürünleri dışında satış yapmamasına ilişkin karar bekliyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat, halı, giyecek satışı yapan esnaf ve tacirler sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerde kendi sektörlerine ilişkin reyon ve katların kapatılarak bu ürünlerin marketlerde satılmamasını istiyor. Kayseri ve Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulları’nın marketlerde kapanma günlerinde kendi alanlarıyla ilgili ürün satışlarını yasakladığını belirten sektör temsilcileri, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun da aynı kararı almasını istiyor.

Esnafa moral olacak

Marketlerin ve alışveriş merkezlerinin haksız rekabete neden olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası(İZTO) Kırtasiye, Büro Makinaları ve Oyuncak Meslek Komitesi Meclis Üyesi Erdal Tütüncüoğlu, “Biz esnaflar kapalı iken 3 harfli marketler açık. Haksızlık bu. Ya da 3 Harfli marketlerin gıda ve temizlik malzemesi dışında ürün satışı yasaklansın. Rızkımızla oynanmasın. Bu Haksız Rekabete dur denilmesini istiyoruz. Kayseri ve Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulları, kapanma günlerinde marketlerde bizim alanlarımıza ilişkin ürün satışlarını yasakladı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan da aynı kararı bekliyoruz. Konuyla ilgili düşüncelerimizi İZTO Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Özgener’e illetim. Başkanımız birçok esnafımızı yakından ilgilendiren bu konuyu İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında gündeme getirecek. Marketlerde bu dönemde kırtasiye, zücaciye, hırdavat, halı, giyecek reyonlarının kapalı olması bize moral olacak. Vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını zaten e-ticaret sistemi üzerinden online olarak karşılayabiliyor” dedi.

Haksız rekabet, ticaretin kuralı olmalı

İZTO Halı, Zemin Ve Duvar Kaplamaları Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Abdullah Naci Ölçen ise “Normalde ticaret, esnaf, sanayi hatta deniz ticareti odalarına kayıtlı olan firmaların Avrupa müktesebatına göre nace kodu olarak tanımlanan meslek kollarını en ufak ayrıntısına kadar belirten barkot kodları var. Benim firmamda bir nace kodu tanımlı. Bu kodun dışında bir ticari faaliyette bulunamam. Bu marketlerin, alışveriş merkezlerinin bir nace kodu var ama her türlü ürünü satıyorlar. Gıda ve temizlik ürünleri dışında halı, parke, beyaz eşya gibi bizim alanlarımıza ilişkin ürünleri de satıyorlar. Bunlar bu ürünleri satıyor diye biz de kendi işletmelerimizde sebze mi satalım? Ticaretin kuralları olmalı. Kurallar var ama uygulama yok. Ben sadece bu 19 güne özel konuşmuyorum. Bu 19 gün içinde pazar günleri kapalılar ama bizim kapalı olduğumuz diğer günlerde bizim ürünlerimizi satacaklar. Alışveriş merkezlerinde gıda ve hijyen ürünleri haricide yani ana iş kolları dışında diğer sektörlerin ürünleri satılmamalı. Bu haksız rekabet, böyle bir şey olamaz. Kapanma günlerinde zaten açık olacaklar. Sadece kendi iş kollarındaki ürünlerin satışını yaparak ticari hayatlarını sürdürebilirler. Bizim zaten kapalı olmamız nedeniyle bir mağduriyetimiz var. Birde bu süreçte vatandaşların bizim iş kollarımızla ilgili ürünleri marketlerden karşılaması mağduriyetimizi daha da derinleştirecek. Bize hiçbir destek yok. On dokuz kapalıyız, kira desteği istiyoruz. Bu durum mülk sahiplerinin vicdanına bırakılamaz. Biz kapalıyız, bankalar açık. Hayatın normal akışı içinde bir çekin, kredi taksitinin ödemesi tatil günlerine gelirse sonraki ilk iş gününe kanunen ertelenirdi. Ama bu 19 gün içinde yani kapalı olduğumuz dönemde ödemelerimizi yapacağız. Böyle bir mantık olur mu? Bu adil olmayan bir durum… Kayseri ve Antalya İl Hıfzıssıhha Kurullarının kapanma günlerinde marketlerde bizim alanlarımıza ilişkin ürün satışlarını sınırlandırması adil bir karar. Karar verici makamlar doğru karar almış” diye konuştu.