Esnaf, iftar sofrasında buluştu

Esnaf teşkilatı İESOB tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu. İftar programında esnafının temsilcilerine seslenen İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir esnafının temsilcileri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(İESOB) tarafından düzenlenen iftar sofrasında buluştu. Balçova'da bir otelde düzenlenen programa kentteki esnaf odası başkanlarının yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Mutlu'dan esnaf teşkilatına birlik mesajı

İftar programında konuşan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, ramazan ayın birleştirici özelliğine dikkat çekerek ahiliğin önemine değindi. Konuşmasında İESOB çatısı altındaki esnaf odalarının genel kurullarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mutlu, "Kimseyi incitmeden 128 genel kurul yaptık. Kimsenin burnunu kanatmadan genel kurul yapmak ancak İzmir'e yakışır. Genel kurullarımızı dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamladık. Bir olun, beraber olun. Birlikten kuvvet doğar. Hanginizde eksik ve zorluk varsa onu kaldırmak için birbirinize sıkı sıkı kenetlenin. En çok destek olunması gereken zaman birbirinizi unutmayın. Devlete, millete sahip çıkın. Esnaf teşkilatı ahilikten aldığı terbiye ile her zaman devletine sahip çıkar. İçinden padişahlar çıkarmış devlete katkı koymuş bir teşkilatız. Yüzyıllardır ahilik terbiyesi ile devletimizden, milletimizden ayrılmayan bir teşkilatız. Bu teşkilat üzerine düşeni hep yapmıştır bundan sonrada devletin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.