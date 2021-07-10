Esnaf isyan etti: Kurtarın bizi artık!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Pandemiyle birlikte ekonomik krizinde vurduğu tamirci esnafını ziyaret ederek, dertlerini dinledi. Konak 1. Sanayi Sitesinde temaslarda bulunan Yücel, İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı ve yönetimiyle de bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir örgütü, toplumun her kesimine ulaşmak için uzun süredir sürdürdüğü çalışmaların sonuncusunu Konak 1.Sanayi Sitesinde gerçekleştirdi. Çalışmada CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’e, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve İl Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz’da eşlik etti.

Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarları odasını ziyaret eden Yücel, sitede gerçekleştirdiği ziyaretler de esnafının “kurtarın bizi, artık dayanacak gücümüz kalmadı” isyanına, “Çok az kaldı. Milletten de sandıktan da kaçıyorlar. Ama peşlerini bırakmayacağız, sizi bu hale getiren AKP iktidarından kurtaracağız” diyerek yanıt verdi. Oda başkanı Necdet Heppekcan’ı ziyaretinde konuşan Yücel şunları söyledi;

İÇİMİZ YANSADA ŞİKAYET DEĞİL ÇÖZÜM MAKAMIYIZ

CHP İzmir olarak pandeminin ve AKP iktidarı yönetiminde yıllardır süren ekonomik krizin vurduğu, borçlandırdığı, işi ve emeği çalınan tüm kesimleri ziyaret ediyor, iktidarın tersine vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yerel yönetimlerimiz ile birlikte dertlerine çare oluyor, milletvekillerimiz aracılığıyla seslerini meclise taşıyoruz. Bugün emeğiyle, alın teriyle, ağır şartlar altında nafakasını çıkartan 1.Sanayi Sitesi esnafımızı dinlemeye, varsa çözebileceğimiz sorunlarına çare olmaya geldik. Maalesef memleketin o kadar çok sorunu, her kesimden dertli olan, isyan eden, açlıkla ve işsizlikle uğraşan o kadar çok vatandaşı var ki, inanın insanın içi acıyor. AKP iktidarının tamircisinden memuruna, esnafından öğrencisine, iş adamından köylüsüne kadar tüm kesimlere yaşattığı ekonomik buhran ve psikolojik çöküşe içimiz yanıyor. Ama CHP olarak biz şikayet etme makamı değil, vatandaşımızın şikayetleri çözme makamıyız. Bu ülke namuslu, şeffaf bir şekilde yönetildiğinde, yandaşın vergi borçlarını affetmeye, yeni israf projeleri yapmaya değil de; oto tamircisinin, esnaf lokantasının, gevrekçinin, kırtasiyecinin, gençlerin, üreticinin ve işsizlerin dertlerine çare üretmekte mesai harcanırsa, hiçbir sorunumuz kalmaz. Bu ülke tüm halkını zenginleştirecek, refah seviyesini arttıracak kaynaklara sahip. Yeter ki iktidardakiler, bu kaynakları vatandaş yerine eşe, dosta, yandaşa aktarmasınlar. Ancak günümüz saray iktidarının bu yoldan dönemsi mümkün değil. Artık ülke kaynaklarının küçük bir saray çevresine aktarılması, onların normalleri olmuş durumda. Ama çok az kaldı. Vatandaşımızla birlikte esnafın, gençlerin, kadınların iktidarını kuracağız. AKP iktidarının olduğu günler bu ülkenin kötü hatıraları olarak geride kalacak.

HEPPEKCAN’DAN CHP HEYETİNE DOSYA

Ziyarette konuşan İzmir Oto Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necdet Heppekcan’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken “ Sayın İl başkanımıza ve Konak ilçe başkanımıza, değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Odamızı ve sanayi sitemizi ziyaretleri bizi çok mutlu etti. Tamirci esnafımızın ve sitemizin yaşadığı sıkıntılar var. Pandemi sebebiyle en çok işleri azalan kesim olan tamirci esnafımız bu ziyaretlerle moral bulacak ve yalnız olmadığını görecek. Yerel Yönetimlerimiz özellikle Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdül Batur’un bizlere çok büyük destekleri oluyor. Ne zaman istersek kendisine ulaşabiliyoruz. Sizlerin bu ziyaretleri ile de beklentilerimizi bir kez daha paylaşma imkanı buluyoruz. Sizleri odamızda ağırlamaktan çok memnunuz, tekrar teşekkür ediyorum.” dedi. Heppekcan, CHP heyetine beklenti ve önerilerin yer aldığı bir dosya sundu.

ESNAFTAN İSYAN! GÜCÜMÜZ KALMADI KURTARIN BİZİ.

Oda ziyaretinin ardından, oda başkanı Heppekcan ile birlikte sanayi sitesi esnafını dükkanlarında ziyaret eden CHP heyeti, tamirci esnafı ev esnaf lokantalarında esnafın sorunlarını dinledi ve sohbet etti. Esnaf genel anlamda pandemi öncesinde yaşanan krizler sebebiyle zaten zor durumda olduklarını, pandemi sonrasında yaşanan kapanmalar ve kısıtlamalar sebebiyle maddi anlamda artık çok zorlandıklarını ifade ederken, bir esnafın CHP l başkanı Yücel ile sohbet sırasında, “ Biz tamirciyiz. Yıllardır bu işten ekmek yiyoruz diyorduk ama artık ekmeğe muhtaç hale gelen arkadaşlarımız, dükkan açamayan esnafımız var. Bize bu sıkıntıları yaşatanlar keyif içinde bizden habersiz ama sıkıntıyı yaşayanların sabredecek gücü yok. CHP olarak size güveniyoruz, kurtarın bizi artık, dayanacak gücümüz kalmadı”, isyanına cevap vererek şunları ifade etti;

Sizi bu hale düşürenlerden elbette sandıkta hesabını birlikte soracağız. Ama o güne kadar da belediyelerimiz ile yanınızda olacağız. Oda başkanınızdan taleplerinizi aldık. Bu zor günler elbet geçecek. Ülkeyi bu hale getiren, kendileri saraylarda sefa sürenlerden kurtulmaya çok az kaldı. Milletten de, sandıktan da kaçıyorlar. Ama peşlerini bırakmayacağız. Söz veriyorum, sizi bu hale getiren AKP iktidarından kurtaracağız.