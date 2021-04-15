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Esnaf isyanda: Dükkanlar kapalı ama kiralar işliyor!

Kısmi kapanma uygulamasını değerlendiren Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin aç kapalarla esnafın fermuara döndüğünü karar vericilerin esnafı düşünmesi gerektiğini belirtti

Esnaf isyanda: Dükkanlar kapalı ama kiralar işliyor!
15 Nisan 2021 Perşembe 09:21

FATİH ÖZKILINÇ- Kısmi kapanma kararlarını değerlendiren Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin “Aç kapa aç kapa fermuara döndük. Maalesef esnafımız inanılmaz derece dipte. Açıldıktan sonra mal aldık borçlarımızı ödemek için bir heyecanımız oldu. Müşteriye kendimizi kabul ettirmeye çalıştığımız sırada bir daha kapandık. Bu konudaki mağduriyetimiz inanılmaz boyutta. Lokanta ve kafeler çıban başı gibi gösterildi. Gündüz saatlerinde Kemeraltı’nda bu işi yapan, standartlara uyan esnafım mağduriyet içerisinde. Biz bunun gereğini hep söyledik. Tam kapanma olmalıydı ama buna cesaret gösteremedik. Bu kararlar verilirken esnafımızın gözetilmesi gerekiyor. Hafta sonları kapalıyız. Gün üzerinden bunun vergisini, stopajını ödüyoruz. Bir elektrik faturası ödenmeyip ikinci fatura çıktıktan sonra ilk faturanın ödenmemesi nedeniyle elektrik kesilmeye başlandı. Bu bizim hak ettiğimiz bir durum değil.  Vakıfların sahibi olduğu mülklerde ise işletmelerimiz kapalı ama kiralar işliyor. Borçlarımıza yapılandırma yaptık ama kapandık. Yapılandırma taksitlerini nasıl ödeyeceğiz? Böyle bir sahipsiz bırakılma olamaz. Bu konular kapatılan esnaf için ivedilikle masaya yatırılmalı. Kapatılan esnafın dışında diğer esnaflarımız da mağdur. Kemeraltı düğün, sünnet ve nişanla yaşayan bir yer. Bunlar yok. Turist zaten gelmiyor. Dükkân açık ama iş yok. Esnafın kepengini açıyor olması onun her gün aynı ciroyu yapıyor olmasını göstermez. Cirolarımız yüzde 30’ların altına düştü. Şimdi siz bu kişilerden bütün ödemelerini yapmasını bekliyorsunuz ama yapamaz. Masa başındakilerin kepenk açan kapatan gibi düşünmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

 

Etiketler; #kemeraltı #esnaf #kısmı kapanma #esnaf kapanma #semih girgin
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