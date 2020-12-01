Esnaf, kentin can damarıdır

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, pandemi ve depremden etkilenen bölge esnafını ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Gelirleri düşen ve sıkıntılı günler yaşayan esnafın ev ve iş yerlerinin son durumları hakkında bilgi aldı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Covid-19 salgını ve geçtiğimiz ay meydana gelen deprem nedeniyle zor günlerden geçen esnafı ziyaret etti. Başkan Sandal, bu caddeler üzerindeki Mansuroğlu, Manavkuyu ve Adalet Mahallelerinde bulunan esnafı gezdi. Maddi ve manevi olarak dayanmakta zorlandıklarını belirten esnaf; gelirlerinin yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, bu süreçte vatandaşlara her anlamda desteklerini esirgemeyen Başkan Sandal'a teşekkür etti. Başkan Sandal, "Herhangi bir ihtiyaç veya talebinizde bize ulaşın. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye belirtti.

Kimse mağdur olmayacak

Depremden yoğun olarak etkilenen Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet Mahalleleri için yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışmaların hızla sürdüğünü vurgulayan Başkan Sandal, ziyaretlerinde şöyle konuştu: "Siftah yapamayan esnafımızın olduğunu bilmek bizlere büyük üzüntü veriyor. Bu günleri birlikte dayanışmayla atlatacağız. Biz her zaman sizinleyiz, sizin yanınızdayız. Her türlü ihtiyacınızda bize ulaşmanız yeterli. İmkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Hepimize geçmiş olsun. Hayırlı işler, kazançlar diliyorum. Önce virüs salgını sonra da deprem felaketiyle maddi, manevi sıkıntılı günler yaşayan esnaf; gerek pandemi gerekse deprem dolayısıyla verilen hizmetler ve yapılan desteklerden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti.