Esnaf sevindi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, açıklanan Kalkan Paketi'ni, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin süreç boyunca kiracıları olan esnaf işletmelerinin kiralarının dondurulması kararlarını büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Önlemlerin beklentileri karşılayacak nitelikte olduğunu söyleyen Mutlu, 'Okul kantini gibi devletin ve benzer şekilde yerel yönetimlerin kiracısı durumunda olan üyelerimizin kiralarının dondurulması, işleri duran esnafın vergi, SGK ve kredi borçlarının ötelenmesi ve yeni finans destekleri sağlanmasını önermiştik. Taleplerimizin kabul görmesi bizi sevindirdi. Başta Cumhurbaşkanımıza ve hükümet üyelerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a ve emeği geçen yetkililere teşekkür ederiz.' dedi.

Esnafı da vurdu

100 milyar lira kaynak ayırılan Kalkan Paketi'nin hem ekonomiyi hem de sınırlı sermaye yapısına sahip olan esnaf sanatkarı rahatlatacağını ifade eden Mutlu, 'Ekonomik ve sosyal yaşamın durması, bazı mesleklere sınırlamaların getirilmesi en fazla doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarları zor duruma düşürdü. Ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler gerekiyordu. Bu çerçevede açıklanan kararlar kesimimizi rahatlattı. Çalışamayan, kepengini indiren işyerlerinin kira ödemelerinin sürmesi büyük sorun olacaktı. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kira dondurma kararları yüreğimize su serpti.

Bunun yanısıra, Kalkan Paketi'nde kesimimizi yakından ilgilendiren tedbirlere baktığımızda;

- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz erteleneceğini,

-Alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notunun düşüleceğini,

-Perakende, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay erteleneceğini,

-Corona tedbirleri nedeniyle nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerin asgari 3 ay öteleneceğini, gerekirse ilave finansman desteği sağlanacağını,

-Kısa Çalışma Ödeneği ile, faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetinin azaltılacağını,

-Kredi Garanti Fonu limitinin 50 milyar liraya çıkartılacağını, önceliğin ise gelişmelerden olumsuz etkilenen KOBİ'lere verileceğini görüyoruz.

Ayrıca vatandaşlara uygun şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin düşünülmesi, asgari ücret desteğinin sürdürülmesi, en düşük emekli maaşının bin 500 liraya yükseltilmesi, emeklilerin bayram ikramiyesinin Nisan başında ödenmesi de esnaf sanatkarlarımız için sevindiricidir. Çünkü insanların alım gücünün yükselmesi, doğrudan halka hizmet veren üyelerimizin de iş potansiyelini artıracaktır. Netice itibarıyla, alınan tedbirler kesimimizi memnun etmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ulusumuz bu zor günleri de atlatacak, esnaf sanatkarlarımız da her zaman olduğu gibi bu mücadelede de üzerine düşen ödevleri eksiksiz yerine getireceklerdir.'