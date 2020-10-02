Esnafa ziyaret

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Emek Mahallesi muhtarlarıyla ilçe sokaklarını gezdi, Cengizhan Mahallesi'nde cami ziyaretinde bulundu.

Esnafla sohbet edip sıkıntıları dinleyen Başkan Sandal, talep ve önerileri aldı. Sandal, "İlçemizin her sokağı bizim için değerli. El birliğiyle tüm sorunlarımızı çözüp; modern, çağdaş ve daha yaşanabilir bir Bayraklı yaratacağız. Çünkü Bayraklı her şeyin en iyisini hak ediyor" diye belirtti.

Fikir alışverişi

Bayraklı'nın 24 mahallesinin sokaklarını gezerek sorunları, sıkıntıları yerinde tespit edip çözümler üreten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Cengizhan, Gümüşpala ve Emek Mahallelerinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. İlk olarak Cengizhan Mahallesi'ndeki Ehlibeyt Camisi'ni ziyaret eden Başkan Sandal, burada cami derneği üyeleri ve vatandaşlarla sohbet edip, fikir alışverişinde bulundu. Başkan Sandal Gümüşpala Mahallesi'nde de Muhtar İsmail Balıkçı ile birlikte esnafı ziyaret etti. Kıraathaneleri, manavları, fırınları, inşaatları gezip vatandaşlarla selamlaşan Sandal, talep ve önerileri de dinledi. Başkan Sandal daha sonra ise Emek Mahallesi Muhtarı Habip Obay ile birlikte sokakları gezdi, esnafla sohbet etti, hayırlı işler diledi.

Bayraklı, en iyisini hak ediyor

Mahallelerde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan Başkan Sandal, ziyaretlerinde her sokak için yapılması gerekenlerle ilgili de vatandaşları dinledi. Sandal, " İlçemizin her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Bayraklı her şeyin en iyisini hak ediyor. Hangi mahallemizin ne eksiği varsa, görevimiz bunları tespit edip, en kısa sürede çözüme kavuşturmaktır. İlçemizin her mahallesi bizim için değerli… El birliğiyle daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir kent yaratacağız. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar, yurttaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum" dedi.