Esnafın dayanacak gücü kalmadı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Tedbirlere saygılıyız ve uyguluyoruz. Ama esnaf akşam evine, ailesine nasıl ekmek götürecek? Kredi borcunu, kirasını, ödemelerini nasıl karşılayacak? Esnaf kesimi için acil desteklerin hayata geçirilmesi gerekiyor, esnaf sanatkarlarımızın dayanacak gücü kalmadı." dedi

Depremde zarar gören esnafın hiçbir yardım görmediğini hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu, ‘Bir de bunun üzerine Kovid tedbirleri nedeniyle İzmir’de 40. 203 işyerinin faaliyeti ya durduruldu ya da sınırlandırıldı. Bu durum 150 bin aileyi, 600 bin kişiyi geçim sıkıntısına sokuyor. Tedbirlere saygılıyız ve uyguluyoruz ancak esnaf borcunu kirasını nasıl ödeyecek, ailesinin sağlık, gıda, eğitim ihtiyacını nasıl karşılayacak, evine nasıl ekmek götürecek? Acil tedbirlerle esnafa kira desteği verilmeli, 2020 yılı vergi ve SGK primi muafiyeti tanınmalı, asgari ücret kadar karşılıksız nakdi yardım yapılmalı,’ dedi.

Eve nasıl ekmek götürecek?

İzmirli esnaf sanatkarların deprem şokunu atlatamadan yürürlüğe giren Kovid-19 tedbirleri ile iyice sarsıldığını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, ‘Ben doktor değilim, bilim kurulunun görüşlerine ve hükümetin uygulamaya koyduğu tedbirlere saygılıyım. İşyerleri açılsın demiyorum, zaten kapanan üyelerimiz de sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Ama esnaf akşam evine, ailesine nasıl ekmek götürecek? Kredi borcunu, kirasını, ödemelerini nasıl karşılayacak? Esnaf kesimi için acil desteklerin hayata geçirilmesi gerekiyor, esnaf sanatkarlarımızın dayanacak gücü kalmadı’ şeklinde konuştu.

Ankara’ya ileteceğiz

İESOB’nin hem depremden zarar gören hem de pandemi sürecinden etkilenen esnaf sanatkarların durumunu içeren rapor hazırladığını kaydeden Mutlu, ‘Üyelerimizin hak ve menfaatini korumak, onların sesini duyurmak teşkilatın başkanı olarak zaten görevim. Sürecin başladığı günden itibaren çaresizlik içinde düşünüp bize müracaat eden esnafın bizden olan isteklerini, beklentilerini gündeme getiriyoruz. Verilerimizi Cumhurbaşkanlığı, Ticaret-Maliye ve İçişleri Bakanlığı makamlarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunacağız. Esnaf eriyor, kaybedilecek zamanımız yok.’ dedi.

Esnaf deprem mağduru

İzmir’de yaşanan deprem felaketinin ardından devletin, Büyükşehir ve diğer belediyelerin, meslek kuruluşlarının ve çeşitli kurumların mağdur vatandaşlara destek verdiğini hatırlatan Mutlu, ‘Felaketzedelere binaların yenilenmesi, kira yardımı hatta taşınmaları için nakdi destekler verildi, her türlü ihtiyaçları karşılandı halen de karşılanıyor, karşılanmalıdır da.

Ne var ki işyeri yıkılan, evi veya dükkanı zarar gören ya da malları telef olan kiracı esnafa hiçbir yardım yapılmadı. TESKOMB aracılığıyla 50 bin liraya kadar hibe verileceği açıklandı ancak askıda kaldı. Hiçbir gelişme yok, ne kefaletlere ne bankalara hiçbir talimat yok.’ diye konuştu.

150 bin aile zorda

Pandemi tedbirleri nedeniyle pek çok meslek kolunun kepenklerini indirdiğine dikkat çeken Başkan Mutlu, ‘Marttan bu yana işyerini açamayan, açsa bile iş yapamayan üyelerimiz zor durumda. Yeni uygulama ile İzmir ili genelinde; 6.926 (kahvehane, çay bahçeleri, oyun salonları vb) işyerinin faaliyetleri durdurulmuş, 25.564 (lokanta, restoran, bakkal, berber, kuaför vb) iş yerinin çalışma saatlerine sınırlama getirilmiş ve 7.713 (servis, kantin, kırtasiye vb.) işyeri dolaylı olarak etkilenmiştir. 40.203 işyeri, yanlarında çalışanlar ile birlikte yaklaşık 150 bin aile yani 600 bin kişi geçim sıkıntısına düşmüştür. Esnaf ailesinin sağlık, gıda, eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Kirasını, vergisini, borcunu nasıl ödeyecek? Geçen sefer kullanılan destek kredilerinin bile vadesi geldi, işyeri kapalı olan esnaf kredi geri ödemesini nasıl yapacak?' dedi.

4 maddelik talep

Esnaf sanatkarların pandeminden en fazla etkilenen kesim olduğu halde devletinin yanında durduğunu hatırlatan Mutlu şunları söyledi: ‘Ama artık bıçak kemiği dayandı. Esnaf sanatkarlarsız bir toplum düşünülemez. Bir dakika kaybetmeden acil kararlar alınmalı, faaliyetleri durdurulan ve çalışması sınırlandırılan üyelerimize;

1-Dükkanı kapalı esnafa nakdi kira desteği verilmeli,

2-Kapalı işyerinde su, elektrik, doğalgaz kullanmadığı ve ortalama fatura yöntemi adil olmadığı için bu girdilerinden dolayı herhangi bir fatura ibraz edilmemeli, elektrik, su, doğalgaz ödemeleri ile yükümlü olmamalı,

2-Esnaf, kendisine ait SGK yani Bağ-Kur priminden muaf tutulmalı,

3-2020 yılı gelir vergisinden muaf tutulmalı,

4-Bir gelire sahip olamayacağından, her ay evini geçindirebilecek kadar, asgari ücret bedeli karşılıksız nakdi yardım olarak verilmelidir.’