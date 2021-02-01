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Esnaflar isyan etti: Yasaklar sürecekse maddi destek sağlansın

Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnaflar isyan etti. Buca'da bir müzisyenin maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiğini belirten esnaf, artık bir çözümün bulunması talebinde bulundu

Esnaflar isyan etti: Yasaklar sürecekse maddi destek sağlansın
01 Şubat 2021 Pazartesi 10:34

Koronavirüs nedeniyle birçok iş yeri zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz cumartesi günü de Buca'da yaşayan bir müzisyen, maddi sıkıntılar nedeniyle intihar etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi ve İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, son iki ayda iki müzisyenin maddi sıkıntılar nedeniyle intihar ettiğini ve bunların artık bir imdat çığlığı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Müzik ve eğlence yerlerinin pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı kaldığını ve bunun da buralarda çalışanları sıkıntıya soktuğunu anlatan Laçin,  “İzmirli müzisyen arkadaşımız Erdem Topuz, 11 aydır bir yandan işsizlikle bir yandan Pandemi ile sürdürdüğü mücadelede gerek borçlarını ödeyemediği gerekse 2 çocuğunun geçimini sağlayamadığı için yaşamını sonlandırdı. Tüm Türkiye’ye ders olacak bir ahlaki sorumlulukla aramızdan ayrıldı. Birkaç bin liralık borcunu ödeyememenin utancını ise tüm zenginlere ve suskun kalanlara bıraktı” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin güvencesiz çalışanları olarak müzisyenleri, seyyar satıcıları, işportacıları, ayakkabı boyacıları, hamalları ile 6 milyon esnaf adına bu gidişe ‘dur’ dediklerini kaydeden Laçin, “Komşumuz açlıktan intihar edecek noktaya gelmişken bizler üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiremediğimiz için tüm insanlıkla bu utancı paylaşıyoruz” diye konuştu.


CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Cumhurbaşkanına seslenen Laçin, yasaklar sürecekse maddi destek sağlanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:  “Valilerimiz, belediye başkanlarımız ve siyasetçilerimiz bir an önce gerçekleri görmeli tedbir almalı ki; Dünyanın 20’nci büyük ekonomisi olan bu ülkede bakkalımız, seyyar esnafımız, müzisyenimiz, sanatçımız artık intihar etmesin. Bırakın, toplumumuzun yaşam kaynağı olan esnafımız yaşasın. Biran önce eğlence mekanları pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başlasın. Eğer yasaklar sürecekse de sanatçımıza, seyyar esnafımıza daha fazla maddi destek sağlansın. Umarız bu son olur ve benzer yürek yakan haberlerle karşılaşmayız.”

Etiketler; #izmir #müzisyen intihar #pandemi #evren laçin
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