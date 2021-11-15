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Esnaftan Erhan Kılıç’a Forbes teşekkürü

Buca’nın alışveriş ve dinlenme merkezlerinden Forbes Sevgi Yolu’nda başlatılan yeni atık toplama sistemi büyük ilgi gördü. Sevgi yolu esnafı Buca Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok başarılı bir çalışma, Başkanımız Erhan Kılıç’a teşekkür ederiz” diye konuştu

Esnaftan Erhan Kılıç’a Forbes teşekkürü
15 Kasım 2021 Pazartesi 10:48

Daha temiz bir kent yaratmak ve sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmak için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olan Forbes Sevgi Yolu’nda çöp konteynerlerini kaldırdı. “Temiz Adres: Forbes”, “Forbes’i seviyorsan koy poşete” sloganlarıyla hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında, sabah 08.00-09.00 ve akşam 22.00-23.00 saatleri arasında poşetle atık toplama sistemi getirildi.

“ÇOK BAŞARILI BİR ÇALIŞMA”

Forbes Güzelleştirme Derneği Başkanı Kadir Kaya, “22 yıldır bu caddede çöple ilgili bir kargaşa mevcuttu. Afişlerle, broşürlerle vatandaşlara duyurular yapıldı. Şimdi çöpler belirtilen saatlerde alınıyor. Çok başarılı bir çalışma, emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Esnaf Zafer Arpalık, “Poşet uygulaması çok güzel. Arkadaşlar çok iyi çalışıyor. Çarşı gayet temiz. Çöplerin saati yoktu, sürekli çöp vardı. Şu an daha iyi. En azından saati var, düzen geldi” diye konuştu.

Forbes esnafından İbrahim Soyuanlar, “Arkadaşlar daha güzel bir Forbes olsun diye ellerinden geleni yapıyor. İnsanlar eşiyle çoluğuyla çocuğuyla buraya geliyor. Güzel bir yerde gezmek herkesin hakkı” derken esnaf Dilara Hansu, “Uygulamadan esnaf olarak çok memnunuz. Başkanımız Erhan Kılıç’a teşekkür ederiz” dedi.

Forbes’in birçok halini gördüğünü belirten esnaf Recep Yiğit, ”Önceden bakımsız bir görüntü vardı. Şu an daha elit ve daha düzgün bir şekilde. İnsanların ayağının takılmadığı, çamur olmadığı güzel bir uygulama yaptılar. Gerçekten teşekkür ederiz” dedi. Esnaf Nermin Uğur da “Son zamanda Forbes daha temiz ve temizliğin saatlerinin olması daha güzel oldu. Gayet memnunuz” diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Uygulama ile esnaf ve vatandaşlar, belirtilen saatlerde çöp poşetlerini kapı önüne çıkartıyor. Belediyenin araçları da o saatlerde caddeye girerek çöp ve atıkları topluyor. Çöp ve atıklarını belirtilen saat ve usuller dışında caddeye atan kişi ve kurumlara ise Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanıyor.

Etiketler; #Erhan Kılıç #forbes #buca #buca belediyesi
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