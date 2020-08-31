Esnaftan  toz tepkisi

Konak'ta, iki inşaatın şantiyesine gelen hafriyat kamyonlarının neden olduğu toz, çevredeki esnafın tepkisine neden oldu. Aralarında imza toplayan esnaf, belediyeye başvurup, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi

Alsancak İşçiler Caddesi'ndeki esnaf, son günlerde oldukça artan toz nedeniyle büyük bir zorluk yaşıyor. Tozun, bölgede bulunan iki şantiye alanına gelen hafriyat kamyonlarından kaynaklandığını belirten, bölgedeki iş yeri sahipleri, aralarında imza toplayıp, Konak Belediyesi'ne başvurarak, sorunun çözülmesini istedi. Bölgede spor salonu işleten Atamer Işık (40), gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "Hafriyat kamyonları gece gündüz çalışarak, işletmeleri mağdur ediyor. Bunun yanı sıra sokak hayvanlarına da zarar veriyorlar. Mahallemizde sağlıksız bir ortam var. Biz de avukatımızla görüşüp, esnaflarla birlikte imza topladık. Amacımız, bulunduğumuz mahallenin trafiğini tek yöne çevirmek. Bu şekilde buradan girip, arka sokaktan çıkarlarsa tozu bir nebze azaltabiliriz. Bunun yanı sıra kamyonların şantiyeden çıkarken, lastiklerinin temizlenmesi gerekiyor. Koronavirüs sebebiyle uzun bir süre kapalı kalmıştık. Yavaş yavaş toplanmaya başlamıştık ki şimdi de bu sorunla karşılaştık. Biz, insanlara sağlık satıyoruz ama sağlıksız ortam işlerimizi etkiliyor. Sabah ve akşam cadde sulanıyor ancak bu kez de her yer çamur oluyor" diye konuştu.

Kapı pencere açamıyoruz

Kendi işlerinin yanı sıra gün içinde, bir de temizlik yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tekin Yüksel (43), "İstanbul'da görmeye alışkın olduğumuz manzaraları burada da görüyoruz. Hafriyat kamyonları, kendilerine belirlenen hız sınırının üzerinde hareket ediyorlar ve burada hengame yaşanıyor. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamıyoruz. Arabalarımızı her gün yıkamamıza rağmen yine toz içinde kalıyorlar. Beslediğimiz sokak hayvanları da hafriyat kamyonları yüzünden zarar görüyor. Bu yolu tek yöne çevirirlerse bir nebze tozu azaltabiliriz. Çalışanlarımız gün içinde işi gücü bırakıp temizlik yapıyor" diye konuştu.

Müşteri gelmiyor

Caddede bulunan oto yıkamada görev yapan Osman Pınar (28), toz bulutu yüzünden müşterilerinin gelmek istemediğini savundu. Pınar, "Buradaki inşaat çalışmaları nedeniyle hafriyat kamyonlarından yollara dökülen toz, topraktan tüm esnaf gibi biz de şikayetçiyiz. Bu yüzden iş yapamaz hale geldik. Çünkü birçok müşterimiz durumdan şikayetçi. Bizi tercih etmemeye başladılar. İşletme olarak zarar ediyoruz. Tozun bize verdiği zarar çok büyük. Yetkililerin buraya el atmasını istiyoruz" dedi.

Toz sebebiyle nefes almakta zorlandıklarını belirten Arif Ünal (52) ise "Hafriyat kamyonlarıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bakımları ve temizliklerinin yeterince yapılmadığını düşünüyorum. Toz sebebiyle günde 3 kez aracımı yıkamak zorunda kalıyorum. Bölgede okullar da bulunuyor. Bu olaya bir çözüm bulunması gerekiyor. Aşırı miktarda toz var. Bölgede kimse işi olmadıkça sokağa çıkamıyor. Nefes almamızı da etkiliyor" diye konuştu.



