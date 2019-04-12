Esnaftan Utku Gümrükçü'ye destek

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve birliğe bağlı esnaf odaları başkanları Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, kalabalık bir heyetle ziyaretine geldiği Başkan Gümrükçü'ye yeni görevinde başarılar diledi. Mutlu ve beraberindeki oda başkanları Gümrükçü'nün belediye başkanı olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, tüm oda başkanlarıyla birlikte kendisine destek olduklarını söyledi. Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem bir esnaf çocuğu olarak hem de bizim yakın arkadaşımızın oğlu olarak sizin Çiğli'de başarılı olabilmeniz için, sizinle birlikte olduğumuzu, bugünden sonra da Çiğli için, ülkemiz için, kentimiz için yapılacak her çalışmada esnaf teşkilatı olarak hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Belediye başkanlık görevinde esnafımızla iyi ilişkiler içinde olacağınızdan hiç kuşkumuz yok. Başarılarınızın devamını diliyoruz" diye konuştu.

İlişkilerimiz üst seviyede olacak

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu belirten Başkan Gümrükçü, "Ben de bir esnaf çocuğuyum. Derdinizi tasanızı, işinizi bilirim. Çiğli Belediye Başkanı olarak da masanın hem o tarafını hem bu tarafını bilen bir arkadaşınız olarak, tüm esnaf arkadaşlarımıza zaten parti başkanlığımızdan kaynaklı iyi bir diyalogumuz vardı. Şimdi belediye başkanı olarak da bu diyalogu bir üst noktaya çıkaracağız. Çiğlinin birçok sorunu var. Bunlara neşter vurmamız lazım. Eski başkanlarımızdan aldığımız bayrağı daha yukarılara taşımanın mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.