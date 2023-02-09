Eşrefpaşa Hastanesi doktorları Antakya’da yaralılara şifa oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ekipleri, depremin etkilediği illerden Antakya’da acil müdahalelere başladı. Antakya Devlet Hastanesi’nde gönüllü sağlık hizmeti veren Eşrefpaşa Hastanesi 25 kişilik ekiple çalışmalarını sürdürüyor

Eşrefpaşa Hastanesi doktorları Antakya’da yaralılara şifa oluyor
09 Şubat 2023 Perşembe 09:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi doktarları Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından Hatay Antakya’ya ulaştı. Bugün saat 07.00’de bölgeye ulaşan sağlık ekipleri acil müdahaleye başladı. 25 kişilik sağlık ekibinin zaman kaybetmeden Antakya Devlet Hastanesi’nde çalışmalara başladığını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Yavuz Uçar, “Ekibimizde uzman doktor, pratisyen hekim, anestezi teknikeri, paramedik, hemşire ve acil tıp teknisyeni bulunmakta. İkisi AKS ambulansı toplam 6 ambulansımızla ve 8 şoförümüzle sahadayız. Antakya’da ilk müdahalemizi dün enkazdan çıkarılan İsmihak Hamdi ve 5 yaşındaki down sendromlu Rammah Mahamid’e yaptık. Bugün de enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Sarrah Mahamit’e ilk müdahaleyi yaptık. Yavrularımızın sağlık durumları gayet iyi. İlk müdahaleler çok önemli. Bizler ambulanslarımızla doktorlarımızla var gücümüzle çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi olarak depremzedelerin yanındayız” dedi. 

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