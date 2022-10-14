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Eşrefpaşa Hastanesi şimdi de Buca'da

Eşrefpaşa Hastanesi şimdi de Buca'da
14 Ekim 2022 Cuma 12:48

Kentin asırlık sağlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Karşıyaka'dan sonra sağlık hizmetini Buca'ya taşıdı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki poliklinikte yurttaşlar hem fizik tedavi ve rehabilitasyon hem de ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Karşıyaka'dan sonra Buca Sosyal Yaşam Kampüsü’ndeki yeni polikliniği hizmete alan Eşrefpaşa Hastanesi bölgedeki hastaların yüzünü güldürdü. Buca’daki Eşrefpaşa Hastanesi Polikliniği’nde hem fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti hem de nöroloji, üroloji, enfeksiyon hastalıkları, göz hastalıkları, iç hastalıkları, röntgen, laboratuvar ve diş polikliniği hizmeti veriliyor.

İzmir yeni bir hastane daha kazandı


Kente ikinci bir belediye polikliniği kazandırdıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Arif Kutsi Güder, “Sosyal Yaşam Kampüsü içerisindeki ikinci polikliniğimize gelen hastalardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu merkezde hem poliklinik hem de fizik tedavi hizmetimizi daha geniş çapta ele alabiliyoruz. Merkezde çoğunluğu fizik tedavi olmakla birlikte nöroloji, üroloji, enfeksiyon, göz hastalıkları, dahiliye alanlarında hizmet veriliyor. Laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, diş tedavisinden yararlanma imkanı sunuluyor” dedi.

Hastaneye ulaşım kolaylaştı


Poliklinikten hizmet alan hastalar ise memnun. Tekin Bilgen, “Daha önce Yenişehir’deki Eşrefpaşa Hastanesi’ne gidiyordum. Buca’da Eşrefpaşa Hastanesi polikliniğinin açıldığını duyunca geldim. Buca Yıldız Mahallesi’nde oturuyorum. Ulaşım açısından çok kolay oldu.  Hem de hastane inanılmaz temiz. İlk göz muayenemi oldum. Doktorlar, personel çok güler yüzlü ve işlerinde oldukça profesyonel” dedi.
Aynur Bensağlam, “Daha önce Eşrefpaşa Hastanesi bize uzak olduğu için Yenişehir’deki merkeze çok gidemiyorduk ancak Buca’da açıldığını duyunca hemen ertelediğim muayenemi olmaya geldim. Burası sakin, hoşumuza gitti.  Kolay da randevu aldık” şeklinde konuştu.
Ayça Konçina ise şunları ifade etti: “Burada Eşrefpaşa Polikliniği’nin açıldığını duyunca fizik tedavi bölümüne muayeneye geldim. Çok sakindi ve evde yapacağım tüm hareketlerimi uygulamalı olarak gösterdiler.”

Hem fizik tedavi hem de poliklinik hizmeti


İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Semt Polikliniği, toplam 2 bin 500 metrekarelik alanda, 3 katlı binada hizmet veriyor. Eşrefpaşa Hastanesi’nin Buca’daki yerleşkesindeki engelli, yaşlı ve sporcular için su altı tedavilerinin yapılacağı iki adet hidroterapi havuzu, muayene odaları, egzersiz ve rehabilitasyon salonu ile masaj üniteleri önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Etiketler; #izmir #buca #Eşrefpaşa
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