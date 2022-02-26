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Eşrefpaşa Hastanesi’nin ameliyathanesi yeniden hizmete alındı

30 Ekim Depremi’nde zarar gördüğü için kapatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde ameliyathanelerin yerine farklı bir blokta yeni bir ameliyathane oluşturuldu. Düzenlemesi tamamlanan ameliyathane hizmete girdi

Eşrefpaşa Hastanesi’nin ameliyathanesi yeniden hizmete alındı
26 Şubat 2022 Cumartesi 11:50

Kentin asırlık sağlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde 30 Ekim İzmir depreminin ardından C bloğun zarar görmesi nedeniyle kapatılan ameliyathanelerin yerine hasar görmeyen B bloğun birinci katındaki bir bölüm ameliyathane olarak düzenlendi. Ameliyat salonu ameliyat sonrası bakım odası, erkek-kadın giyinme-soyunma odaları, duş, sekreter ve malzeme odalarından oluşan ameliyathane geçen günlerde hizmete alındı.

Alsancak Devlet Hastanesi’nde ameliyatlar sürüyor


Depremin ardından 6 ameliyathaneyi kapatmak zorunda kaldıklarını, hastaları mağdur etmemek için Alsancak Devlet Hastanesi ile protokol yaparak ameliyatlara orada devam ettiklerini söyleyen Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Arif Kutsi Güder, “Geçen yıl Ağustos ayından itibaren Alsancak Devlet Hastanesi’nde yaklaşık bin 500 hastayı ameliyat ettik. Şu an hem Alsancak Devlet Hastanesi’nde hem de Eşrefpaşa Hastanemizde ameliyatlarımıza devam ediyoruz. Hastanenin içinde otoparkın bulunduğu bölgede yeni bir hastane yapımı projemiz var. Burada hem servisler hem de ameliyathaneler olacak” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #hastane #eşrefpaşa hastanesi
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