Eşrefpaşa Hastanesi’nin yenilenen acil servisi hizmete başladı

Kentin asırlık sağlık kuruluşu İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, acil servisini yeniledi. Yeni acil servisin muayene, müdahale ve bekleme alanları genişletildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nin acil servis ünitesi yenilendi. 865 bin liraya mal olan yenileme çalışmaları sonrası acil servis hizmete alındı. Serviste alanında uzman 12 doktor, 16 paramedik, 5 tıbbi sekreter, 5 yardımcı personel görev yapıyor. Acil servis 9 yatak kapasitesi ile acil sağlık ihtiyacı olan hastalara hizmet veriyor.



Daha kaliteli sağlık hizmeti

Yenilenen acil servisi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hastanemizin hem acil servisini hem de girişini yeniden düzenledik. Hastalarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri açısından çok daha modern bir servisi projelendirip uygulamaya aldık. Şu anda kullanılmaya başlandı. Yapılan düzenlemeler ile acil servis içerisinde muayene, müdahale ve bekleme alanları genişletildi” dedi.