EÜ Akreditasyon programında

Ege Üniversitesinde son üç yıl içinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyonerliğinde, ortak akıl ve dayanışma ruhu ile oluşturulan ideal bilim iklimi, meyvelerini vermeye başladı.

Ege Üniversitesi; eğitim-öğretim, araştırma ve akademik-idari faaliyetlerinde gösterdiği başarılar ile 2020 yılı Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Rektör Budak, hayata geçirdiği projelerle Ege Üniversitesini bölgeye, topluma, bilime ve insanlığa katkı yapan, geleceğin nitelikli insan gücünü yetiştiren stratejik bir yükseköğretim kurumu haline getirip, adını kaliteli, yüksek performans gösteren üniversiteler arasına yazdırdı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2020 yılı güz döneminde ilk defa yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı için Türkiye'den 207 üniversite arasından başvurabilen 55 üniversiteden 11'i programa dahil oldu. Bu 11 üniversite içerisinde Ege Üniversitesi de yer aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen yükseköğretim kurumları YÖKAK tarafından bu yıl ilk kez belirlendi. 2020 yılı güz döneminde 11 yükseköğretim kurumu, Kurumsal Akreditasyon Programına alındı. Üniversitemizde gece gündüz, salgın demeden çalışarak hayata geçirdiğimiz nitelikli ve vizyoner uygulamalar, öğrenci odaklı yönetim anlayışımız, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın memnuniyeti, oluşturduğumuz bilim iklimi ile akreditasyon ve kalite kültürü meyvelerini vermeye başladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ilk kez yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında seçilen 11 üniversite arasında yer aldık. Bu başarı Ege Üniversitesi ailesine aittir. Tüm mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Önceleyen bir üniversiteyiz

Kalite ve akreditasyonu önceleyen, önde gelen bir araştırma üniversitesi olma hedefi ile 3 yıl içinde önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak; "Bu doğrultuda öğrenci odaklı bir üniversite olmak öncelikli konumuz oldu. Geleceğimiz olan öğrencilerimize ayrı bir önem vererek, öğrenci odaklı bir üniversite olduk. Rektör öğrenci, öğrenci öğretim elemanı arasındaki duvarları kaldırdık. 'Canlı Destek Hattı' ile öğrencilerimizin her an üniversitesine ulaşabilmesini, 'Turkuaz Masa' ile her türlü sorunlarını iletebilmesini sağladık. Kaliteli bir eğitim için 'Akademik Danışmanlık Sitemi'ni işlevsel ve güçlü hale getirdik. Kütüphanemize öğrencilerimizin talep ettiği basılı ve elektronik kaynakları eksiksiz olarak sağladık. Öğrencilerimiz barınma ve yeme-içme ile ilgili sorunları ile ilgilendik. Öğrencilerimiz ve personelimize düzenli olarak uyguladığımız memnuniyet anketlerinden aldığımız geribildirimlerle sürekli en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Üniversitemizin tüm kaynak ve imkanlarını kaliteli araştırmalarla bilimsel bilgiyi üreten, kaliteli eğitim veren, öğrenci ve çalışanları ile mutlu bir Ege Üniversitesi için kullandık, kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akreditasyon kültürü oluştu

Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen dijital uygulamalar sayesinde eğitim öğretimin aksamadan sürdürüldüğünü ifade eden Rektör Budak, "Dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak ve zamanın ruhunu yakalamak için Uzaktan Eğitim Merkezimizi güçlendirdik, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğünü kurduk ve teknolojik alt yapımızı güçlendirmek için yatırımlar yaptık. Bu sayede küresel olarak yaşanan pandemi döneminde zorunlu olarak ortaya çıkan uzaktan öğretim sürecini en iyi yöneten üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldık. Bir yandan eğitim kalitemizi artırırken bir yandan da tüm birimlerde kurumsal bir yapı ile kalite ve akreditasyon kültürünü oluşturmaya çalıştık. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından ilk kez yapılacak olan Kurumsal Akreditasyon Programı seçilmiş olmamızdan mutluluk duyuyorum. Bu, Ege Üniversitesi ailesinin mensubu olan öğrencilerimizin, yöneticilerimizin, akademik ve idari personelimizin başarısıdır. Öğrencilerimizi, yöneticilerimizi, akademik ve idari personelimizi bu başarı için kutluyor, katkıları için teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesini; ülkemizde öncü, dünyada önde gelen bir üniversite yapmak, İzmir'e, bölgemize, ülkemize ve devletimize daha da faydalı olmak için ödevlerimizi biliyor ve çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Kurumsal Akreditasyon Programı için YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları kendi aralarında yapacağı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamada değerlendirme yapacak. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; kalite güvence sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemleri başlıklarında 1000 puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akreditasyon Raporu hazırlanacak. YÖKAK tarafından bu değerlendirmeye göre; 650 ve üzeri puan üniversiteye 5 yıl süreyle "tam akreditasyon", 500 ila 649 puan arasında puan alan üniversiteye iki yıl süreyle "koşullu akreditasyon" verilecek. Programda; Akdeniz, Ankara, Atatürk, Ege, Erciyes, Gaziantep, İhsan Doğramacı Bilkent, İstanbul Teknik, Koç, 19 Mayıs ve TEB üniversiteleri yer alma başarısı gösterdi.